Riña familiar termina en tragedia en Hidalgo; hombre muere tras ser apuñalado por su sobrino

Un conflicto al interior de una familia terminó con un hombre de 56 años muerto, luego de que presuntamente fuera atacado con un arma blanca por su sobrino, en la colonia Alvarado, municipio de Tula de Allende.

La víctima, identificada con las iniciales A.P.R., sufrió una lesión en el tórax durante el altercado. Tras ser auxiliado, fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Tula-Tepeji; sin embargo, al llegar al nosocomio, personal médico confirmó que había fallecido.

Los primeros reportes señalan que el enfrentamiento habría comenzado después de un problema entre una mujer y su hijo, O.D.P.P., de 29 años, por lo que la mujer habría pedido apoyo a su hermano. Al intervenir, el hombre presuntamente fue agredido con un cuchillo por su propio sobrino.

Luego de la agresión, el joven habría escapado del lugar a bordo de un Nissan Tsuru de color rojo, por lo que se implementaron acciones para tratar de localizarlo.

Personal de la autoridad ministerial tomó conocimiento del caso y abrió la carpeta de investigación correspondiente para establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.