Ejército asegura arsenal y dos “monstruos” en Tamaulipas

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal que incluía un fusil Barret calibre .50, un lanzallamas y dos lanzagranadas, además de cinco vehículos —dos de ellos tipo “monstruo”—, durante un operativo realizado el miércoles en el ejido La Venada, al sur municipio de Matamoros en Tamaulipas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el hallazgo ocurrió mientras los oficiales realizaban labores de patrullaje y reconocimiento terrestre en una zona rústica.

En total, decomisaron material que quedó integrado por:

Un fusil Barret calibre .50.

32 armas largas de diferentes calibres.

Un revólver calibre .38.

Un lanzallamas.

Dos aditamentos lanzagranadas.

Un cañón para fusil Barret. 127 cargadores, cartuchos de diversos calibres y equipo táctico.

Respecto a los vehículos asegurados, las autoridades detallaron que uno cuenta con blindaje industrial de fábrica, mientras que otros dos fueron modificados con blindaje artesanal, por lo que coloquialmente se les conoce como “monstruos”.

Hasta el momento, el Ejército no reveló si hubo personas detenidas durante esta acción. Únicamente precisaron que todo el armamento y los vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La zona donde se realizó el operativo está controlada por el Cártel del Golfo. Este aseguramiento se produce en un contexto de intensas movilizaciones policiacas registradas en los últimos días en municipios aledaños como Río Bravo y Reynosa, de las cuales tampoco se han emitido reportes oficiales sobre detenciones relevantes.