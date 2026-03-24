Revocación para donativos deducibles a organizaciones, decisión técnica del SAT: Sheinbaum

En el marco de su conferencia mañanera de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que la revocación de autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a organizaciones fue una decisión técnica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no una de carácter político.

De acuerdo a lo expresado desde el Salón Tesorería, la mandataria mencionó que desconocía que el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya quitado permisos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil (ONG) y asociaciones civiles (AC) para recibir donativos deducibles, pues aseguró “no es algo que el SAT me pregunte”.

Les voy a ser franca, no sabía, es una un análisis técnico del SAT. No es que el SAT me pregunte, 'oiga, presidenta, le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación a una persona', sino que son evaluaciones estrictamente técnicas", expuso.

Bajo esta premisa, la jefa de Estado reveló que las dependencias le consultan los temas cuando se trata de "decisiones estratégicas", pero negó que ella diera la instrucción de revocar estas autorizaciones.

Es una decisión del SAT, yo ni siquiera sabía. Ni modo que todo le pregunten a la presidenta en el gobierno, para eso hay secretarías, para eso hay áreas", reiteró Sheinbaum Pardo.

Lo que sí dejó en claro la primera presidenta del país es que el SAT debería explicar los criterios de su decisión informada la semana pasada y que afecta al menos a 100 asociaciones civiles.

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en el país, se encarga de regular el impuesto federal Cuartoscuro

¿Qué dice la Ley de Impuesto sobre la Renta?

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en el país, se encarga de regular el impuesto federal directo sobre los ingresos de personas físicas y morales (empresas). Las tasas establecidas van del 30 por ciento para empresas y progresivas hasta el 35 por ciento para personas físicas.

Los sujetos obligados son todos aquellos residentes en la República Mexicana sobre todos sus ingresos y residentes en el extranjero relacionados a ingresos atribuibles a un establecimiento permanente o fuente de riqueza en México.

Las obligaciones por este concepto son las de realizar los pagos provisionales mensuales y presentar declaración anual. En lo relativo a una asociación civil, esta puede deducir si no tiene fines lucrativos no autorizados y destina sus recursos a su objeto social y puede ser revocado si incumplen con los requisitos.

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