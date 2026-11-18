Pedro Rivera García, coordinador de la Asociación Civil “Casa Zapata Veracruz”, dijo que respalda la postura del Ejecutivo de mantener en manos públicas la operación de los servicios de agua en todo México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum planteó el pasado 22 de octubre en su conferencia matutina elevar a rango constitucional la prohibición de privatizar el servicio de agua potable, al señalar que la concesión y operación del suministro dependen principalmente de los gobiernos estatales y municipales.

Recordó que su administración modificó la Ley Nacional de Aguas con el objetivo de evitar el acaparamiento del recurso y frenar la mercantilización de los derechos de agua, e hizo hincapié que para impedir la privatización del servicio deberá ponerse dicha prohibición en la Constitución.

“Lo que hicimos fue cambiar la Ley Nacional del Agua o de aguas, evitar el acaparamiento del agua”, dijo la Presidenta.

Al respecto, el activista señaló que esa propuesta de la Presidenta abre la posibilidad de poder revisar concesiones de agua, específicamente, en el Estado de Veracruz.

“Esto es neocolonialismo puro: una gran empresa española extrayendo riqueza de una ciudad costera de América Latina, mientras sus habitantes tienen muy pocas herramientas para decidir sobre un servicio esencial como el agua”, expresó Rivera, refiriéndose a Grupo MAS en Veracruz y Medellín

Rivera dijo que coincide con una demanda que organizaciones y usuarios de Veracruz han sostenido durante años: que el acceso al agua potable no puede estar subordinado a intereses comerciales ni a empresas que incumplan sus obligaciones.

Hace unas semanas, Rivera García dio a conocer que se recolectaron firmas de varias agrupaciones civiles para solicitarle al Congreso del Estado que se cancelara la concesión a Grupo MAS.

El conflicto con Grupo MAS es desde hace varios años. El 3 de junio de 2022, representantes de distintas asociaciones civiles presentaron ante el Congreso del Estado una solicitud para extinguir la concesión, acompañada de documentación sobre deficiencias en la prestación del servicio.

Para 2024, Casa Zapata señaló que Profeco había informado de alrededor de tres mil quejas contra la empresa y recurrió al juicio de amparo ante la falta de una respuesta satisfactoria del Congreso.