Retiran 55 páginas de falsas ofertas laborales para evitar reclutamiento forzado

Alrededor de 55 páginas que difundían falsas ofertas laborales o fraudes y que presuntamente eran utilizadas para el reclutamiento forzado, han sido dadas de baja por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

"Hemos detectado algunas páginas que podrían estar relacionadas con temas fraudulentos. En ese sentido, hemos solicitado que se desactiven y las desactivan. Son 50 o 55 páginas las que hemos detectado y cuya baja hemos solicitado. En ese sentido, estamos vigilando que no se presenten estos casos", dijo Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado.

La noche de ayer miércoles se reportó la presencia de un autobús en el que presuntamente viajaban personas reclutadas; sin embargo, esta situación fue descartada por las autoridades.

Las acciones de vigilancia que realizan las corporaciones de seguridad para evitar este tipo de situaciones también incluyen la Central Camionera.

"Tengo un convenio con el que estamos trabajando a diario. Hay presencia policial en la Central Camionera, donde trabajamos con personal policial, así como en los alrededores de la central.

También realizamos vigilancias de manera habitual en las carreteras, en los tramos que corresponden a la Secretaría de Obras Públicas y en las puertas de acceso. Ahí tenemos un trabajo colaborativo entre las diversas instancias y, cuando tenemos alguna presunción o algún dato, realizamos las revisiones físicas", agregó.