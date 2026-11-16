Permanece la incertidumbre sobre el destino de los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo, exlíder criminal y fundador del Cártel Guadalajara, quien murió el pasado domingo en un hospital de la colonia Chapultepec Country, en Guadalajara.

Tras su fallecimiento, una funeraria se encargó de recoger el cuerpo para su preparación. Sin embargo, no se realizó ninguna velación ni ceremonia pública en sus instalaciones, ubicadas en el cruce de avenida México y Antonio de León, donde durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes se registró poco movimiento.

Tampoco fue habilitada alguna capilla con su nombre. Únicamente se observó la llegada de algunas coronas y arreglos florales, entre ellos uno que destacó por llevar un cintillo dedicado al llamado “Jefe de jefes”.

Reproducir Miguel Ángel Félix Gallardo

El manejo de sus servicios funerarios se mantuvo bajo total hermetismo. Ni sus familiares ni sus abogados informaron públicamente dónde serían o serán depositados sus restos.

De acuerdo con el testimonio de un empleado de la funeraria, quien pidió mantener el anonimato, alrededor de las 03:30 horas de este lunes, el cuerpo de Félix Gallardo fue retirado del establecimiento por petición de sus familiares, sin que se precisara su destino.

En sus últimas declaraciones a medios de comunicación, el propio Miguel Ángel Félix Gallardo había manifestado su deseo de que su última parada fuera Culiacán, Sinaloa, ciudad donde nació.