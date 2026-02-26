Respuesta irónica de Musk a Sheinbaum ante posible acción legal

Elon Musk respondió con ironía a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria anunciara que su equipo jurídico analiza posibles acciones legales en su contra por declaraciones difundidas en la red social X.

Según Musk, está “violando mis derechos humanos”.

La controversia surge tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo realizado el 22 de febrero por fuerzas mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

Luego del operativo contra el líder criminal, que derivó en una ola de violencia en 20 de las 32 entidades del país, Musk respondió a una publicación en X en la que se insinuaba que la presidenta mexicana actuaba bajo órdenes del crimen organizado.

En su mensaje, el empresario afirmó que Sheinbaum “solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel” y agregó que su supuesto castigo por desobediencia sería “un poco peor que un plan de mejora del rendimiento”. Posteriormente, al conocerse la posibilidad de una demanda, Musk reaccionó con sarcasmo: “Está violando mis derechos humanos”, acompañado de un emoji de risa.

Las declaraciones amplificaron un debate digital en torno al concepto de “narcogobierno”, término que la presidenta calificó como “absurdo”.

No es la primera vez que Musk genera controversia en México. En 2023 emitió comentarios sobre la situación migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, lo que provocó críticas de actores políticos mexicanos que señalaron que difundía información “imprecisa y alarmista”.

Además, la relación empresarial entre Musk y México incluye el anuncio —y posterior postergación— de una planta de Tesla en el estado de Nuevo León.

En Estados Unidos, su publicación más reciente fue retomada por sectores conservadores que han cuestionado previamente la política migratoria y de seguridad mexicana, agregando un nuevo elemento de tensión en la relación bilateral.

Elon Musk, director de Tesla y Space Reuters

Respuesta oficial

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum rechazó las acusaciones y sostuvo que “se caen por sí solas”. Subrayó que su gobierno responde únicamente al mandato popular y no a intereses criminales.

En México solo gobierna un ente y ese es el pueblo de México”, afirmó, reiterando que su prioridad es atender a la ciudadanía, particularmente a los sectores más vulnerables.

La mandataria confirmó que “los abogados están revisando” la posibilidad de emprender algún recurso legal, aunque aclaró que la decisión aún no está tomada.

Además, señaló Sheinbaum que lo que le importa "es lo que dice el pueblo. Su opinión, su reconocimiento, su crítica, escucharlos y estar atendiendo siempre, sobre todo al más vulnerable". "Para eso nos eligieron y para eso estamos aquí", subrayó.

Antecedentes con Donald Trump

Las declaraciones de Musk retoman señalamientos previos del presidente estadounidense Donald Trump, quien en 2024 sugirió que el gobierno mexicano no tenía control total sobre el territorio debido a la influencia de los cárteles.

En aquel momento, Sheinbaum respondió públicamente a Trump, pero no consideró acciones legales. Destacó que la relación bilateral se mantiene en el marco del respeto institucional.

asc