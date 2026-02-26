Autoridades investigan hallazgo de medicamento caduco en Durango

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Durango hace una investigación sobre un hallazgo de medicamento caduco y material de curación abandonados a la intemperie, a fin de identificar el origen de dichos residuos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

El pasado 19 de febrero, personal de la Profepa en coordinación con la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprosed), realizó un recorrido por las inmediaciones del Río Tunal, en la zona semiurbana de la ciudad de Durango, derivado de denuncias.

Durante la inspección se localizó un tiradero clandestino entre la maleza, sobre suelo natural con vegetación predominante de huizache y pasto banderilla, donde se encontraron materiales de curación y medicamentos caducos expuestos al ambiente. En atención inmediata a la denuncia, se realizó levantamiento del material, aproximadamente 2.5 kilogramos de productos médicos, que quedaron bajo resguardo temporal con un prestador de servicios autorizado, en tanto se determinan las responsabilidades correspondientes.

Derivado de varias denuncias, se realizó un recorrido por las inmediaciones del Río Tunal, en la zona semiurbana de la ciudad de Durango, donde fue hallado el material. Cortesía

Como parte de las acciones emprendidas, se iniciaron las investigaciones para determinar el origen de los residuos. En el sitio se observaron documentos y muestras de medicamentos vinculados con instituciones de salud y establecimientos del sector privado ubicados en el municipio de Durango.

Derivado de las evidencias recabadas, se encuentra en proceso la realización de visitas de inspección a instituciones de la región, con el fin de verificar el manejo y disposición final de sus residuos.

Los hechos podrían constituir una probable infracción o delito en materia ambiental, por el manejo inadecuado de residuos considerados peligrosos, por lo que las actuaciones se sustentan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la NOM-052-SEMARNAT-2005, sin perjuicio de lo que establezca el Código Penal Federal.

La Profepa continuará con las diligencias necesarias para garantizar la correcta gestión de los residuos y la protección del medio ambiente en el municipio de Durango.

fdm