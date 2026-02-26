“Como político, es muy buen empresario”: respuesta contundente de Sheinbaum a Musk

Elon Musk "como político es muy buen empresario”, fue la respuesta textual de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de los señalamientos realizados por el magnate tecnológico Elon Musk tras el operativo federal en el que fue abatido y detenido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco.

Al profundizar sobre la posibilidad de iniciar acciones legales, la mandataria subrayó:

Vamos a ver, no creo que valga la pena entablar un debate”.

El 22 de febrero fuerzas mexicanas realizaron un operativo con apoyo de inteligencia estadounidense que derivó en la muerte y detención de “El Mencho”, considerado uno de los líderes criminales más relevantes del país.

Tras el despliegue, se registró una ola de violencia en 20 de las 32 entidades federativas, generando repercusiones políticas y mediáticas a nivel nacional e internacional.

En ese contexto, Musk respondió en su red social X a una publicación donde se insinuaba que la presidenta actuaba bajo órdenes del crimen organizado. El empresario afirmó que Sheinbaum “solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel” y añadió que su supuesto castigo por desobediencia sería “un poco peor que un plan de mejora del rendimiento”.

Posteriormente, al conocerse que el equipo jurídico presidencial analizaba posibles acciones legales, Musk reaccionó con ironía: “Está violando mis derechos humanos”, acompañado de un emoji de risa.

Rechazo a acusaciones de “narcogobierno”

La presidenta calificó como “absurdo” el término “narcogobierno”, enfatizando que tales afirmaciones “se caen por sí solas”.

Desde la conferencia matutina, reiteró que el gobierno federal actúa conforme a la ley y que la prioridad es garantizar seguridad y estabilidad institucional.

Si bien reconoció que el equipo legal revisa el caso, dejó claro que no busca escalar el conflicto en el plano personal o mediático.

Tensiones entre Musk y México

No es la primera vez que Elon Musk genera controversia en el país. En 2023 emitió comentarios sobre la situación migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, lo que provocó críticas de actores políticos mexicanos que señalaron que difundía información imprecisa.

En el ámbito empresarial, la relación de Musk con México incluye el anuncio —y posterior postergación— de una planta de Tesla en Nuevo León, proyecto que mantiene expectativas económicas relevantes para la región norte del país.

En Estados Unidos, su publicación más reciente fue retomada por sectores conservadores que han cuestionado la política migratoria y de seguridad mexicana, agregando un elemento adicional de tensión a la relación bilateral México–Estados Unidos.

asc