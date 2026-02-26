JETOUR G700 rueda en la CDMX previo a su llegada

El JETOUR G700 ya circula por las calles de la Ciudad de México. La unidad, en configuración de prueba, fue puesta en marcha por JETOUR SOUEAST México como parte del proceso de validación previo a su debut en el país.

El ejercicio forma parte del primer rodaje del SUV de lujo por la capital y del proceso de homologación. La marca confirmó que el modelo arribará oficialmente al mercado durante el primer semestre de 2026.

Las pruebas del vehículo se enfocan en verificar el desempeño de sistemas clave como la gestión de energía, asistencias de conducción, confort de marcha y calibraciones bajo condiciones reales de tráfico y de circulación por el territorio.

Además, la automotriz indicó que estos chequeos no solo confirman el avance rumbo al lanzamiento, sino que también fortalecen la preparación operativa para su llegada al público.

El primer integrante de la Serie G

El modelo se posiciona como la propuesta con enfoque premium dentro del portafolio de la marca, además de convertirse en el primer integrante de la Serie G en el universo de JETOUR SOUEAST, el cual contará con tecnología híbrida enchufable, con una potencia combinada de hasta 904 HP y una aceleración estimada de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos.

En materia estructural y de desempeño, el SUV contempla:

-Estructura body-on-frame de alta resistencia con chasís independiente.

-Sistema de bloqueo de diferencial triple y 14 modos de conducción, incluido X-Mode.

-Suspensión activa Smart CDC con ajuste continuo.

-Función Extreme Turn, que reduce el radio de giro mediante la gestión independiente del par en los ejes eléctricos.

-Altura libre al suelo cercana a 230 mm y capacidad de vadeo aproximada de 900 mm, orientadas a condiciones off-road.

Espacio, conectividad y confort

En el interior ofrecerá tres filas con seis plazas independientes, equipadas con ventilación, calefacción y masaje. En el apartado tecnológico integra un panel de instrumentos envolvente de 35.4 pulgadas, una pantalla central de entre 15.6 y 15.8 pulgadas y un monitor trasero de techo de 17.3 pulgadas.

El vehículo cuenta con tecnología híbrida enchufable y acelera de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos.

También incorpora sistema de audio premium Lexicon con 18 bocinas, filtro de cabina CN95, aromaterapia integrada y refrigerador con control de temperatura. Sin embargo, las versiones, equipamiento, así como los precios del modelo se confirmarán más adelante.

La circulación de esta unidad en la capital del país marca el inicio de una nueva etapa para la marca en México, en un segmento donde buscará posicionarse con una propuesta que ofrecerá sofisticación, tecnología y un alto desempeño.