Recapturan a 4 reos que se fugaron de penal de Puerto Vallarta tras operativo contra 'El Mencho'

Fuerzas federales recapturaron a cuatro de los 23 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta el día en el que en un operativo militar fue detenido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien resultó herido durante el enfrentamiento y murió cuando era trasladado a un hospital para su atención médica.

Fue en una acción encabezada por personal de la Secretaría de Marina, personal de investigación y del gabinete de seguridad, en coordinación con las autoridades de Jalisco, que fueron detenidos cuatro de los internos que escaparon del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

García Harfuch confirmó que las labores e investigación continúa para ubicar y detener al resto de los reos que se fugó hace cuatro días del penal luego de que hombres armados llegaran hasta ese lugar e irrumpieran, lo que fue aprovechado por los internos. En esta acción un custodio perdió la vida al enfrentarlos.

