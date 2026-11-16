Respalda Durazo gira de Sheinbaum en China; ve impulso para Sonora y el Plan México

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó su respaldo a la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pací­fico (APEC) China 2026, al señalar que esta gira internacional abre oportunidades para atraer inversiones y fortalecer el desarrollo industrial tanto en México como en la entidad sonorense.

Desde la capital del estado, el mandatario destacó que la presencia de la titular del Ejecutivo federal en el encuentro previsto del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen, China proyecta a México ante las principales economías globales y busca diversificar los mercados comerciales del país.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal, la agenda de la presidenta Sheinbaum en territorio asiático contempla la presentación del Plan México ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC) y el pleno de líderes. Asimismo, incluye reuniones bilaterales con representantes de naciones como China, Canadá, Australia y Vietnam con el objetivo de ampliar la cooperación económica.

Durazo Montaño sostuvo que la estrategia federal mantiene coincidencia con el Plan Sonora de Energí­as Sostenibles, proyecto prioritario de su administración. Según indica, la proyección internacional del Plan México representa una ví­a para consolidar la atracción de capital nacional y extranjero hacia el noroeste del paí­s, enfocándose en sectores de transición energética y manufactura avanzada.

El gobernador subrayó que Sonora busca integrarse a las cadenas globales de valor mediante el impulso a industrias especí­ficas como los semiconductores, la electromovilidad y las energí­as limpias.

Para sostener este crecimiento, el mandatario mencionó las obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en la entidad, entre ellas la modernización del Puerto de Guaymas y la ampliación de la red carretera y logística. El objetivo, apuntó, es posicionar al estado como una plataforma de conexión comercial entre México, Estados Unidos y los mercados de la región Asia-Pacífico.

"Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalece la presencia de México en el mundo. Su participación en el Foro APEC China 2026 abre nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y bienestar para nuestro paí­s y para Sonora", afirmó el titular del Ejecutivo estatal en su mensaje.

Finalmente, Alfonso Durazo reiteró que su gobierno mantendrá la coordinación con la administración federal para capitalizar los acuerdos derivados de la cumbre internacional y traducirlos en generación de empleos y desarrollo económico en la región.