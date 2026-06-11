Resguardan el silbatazo inicial; hoy rueda el balón

Por tercera ocasión en la historia, México es sede de un Mundial.

En coordinación con Estados Unidos y Canadá, el silbatazo inicial será hoy, a las 13:00 horas, con el Coloso de Santa Úrsula como epicentro, en medio de un despliegue de seguridad que inicia desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta la última milla en torno al recinto mundialista, ante los amagos de movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y colectivos de buscadoras, entre otras protestas.

Este dispositivo se extenderá a festivales futboleros, en 18 sedes de la CDMX, y se implementará un protocolo de atención a delitos, a través de las fiscalías especializadas y territoriales.

La contienda es la más grande de la historia, con 104 partidos y 48 selecciones de futbol de países participantes, incluyendo dos naciones en guerra actualmente: Estados Unidos e Irán.

Anoche se llevó a cabo la cena de gala oficial de la justa, en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, mientras que la FIFA difundió imágenes de un espectáculo nocturno de drones sobre el Estadio CDMX, con imágenes alusivas a la justa deportiva.

Mientras tanto, Estados Unidos arranca la contienda con un megadespliegue de combate al terrorismo, encabezado por el FBI. El organismo alertó que, en el pasado, grupos extremistas han aprovechado estos eventos para sus ataques.

Fan Fest Zócalo Capitalino. El Fan Fest del Zócalo capitalino ya estaba listo ayer para recibir a los aficionados. Mateo Reyes

CNTE pone en jaque Fan Fest del Zócalo; incertidumbre mundialista

Mientras autoridades dudan sobre la viabilidad de abrir la Plaza de la Constitución, la FIFA da por hecho el evento y anuncia horarios de acceso.

La realización del Fan Fest para disfrutar del Mundial 2026 en el Zócalo estaba en duda, a unas horas de la ceremonia inaugural del torneo, que por primera vez organizan tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Al cierre de esta edición, el gobierno federal no informó sobre el procedimiento, horarios o lugares de concentración, para que los aficionados puedan entrar de manera segura y ordenada al primer cuadro capitalino, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un plantón desde el pasado 1 de junio, lo que impide la realización cotidiana de las actividades comerciales y recreativas en la zona.

Zócalo Capitalino Mateo Reyes

Ayer, luego de siete horas de negociaciones en la sede de la Secretaría de Gobernación, la comisión negociadora de los maestros aseguró que las nuevas propuestas del gobierno federal para resolver sus demandas eran insuficientes, por lo que las consultarían con las bases a partir de las 20:00 horas.

La tarde de ayer, incluso la propia FIFA desconocía las acciones que las autoridades implementarían para la correcta realización del evento.

“Está listo el FIFA Fan Festival del Zócalo CDMX para recibir a los visitantes y aficionados del futbol. Esperando las autoridades indiquen logística de acceso”, compartió en su cuenta de la red social X la cuenta FIFA World Cup 26™️ Mexico City.

Antes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que sería por la tarde que se anunciaría si era posible abrir al público el Fan Fest, ante el campamento que mantiene el magisterio disidente.

En su rueda de prensa matutina, adelantó la posibilidad de ver el juego inaugural en alguna de las 18 sedes de festivales futboleros que el gobierno de la Ciudad de México instaló en parques, deportivos y plazas, o incluso, al interior del Palacio Nacional.

“Y ya tomaré la decisión en su momento. Si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes. Pero aún yo creo que hoy en la tarde se dirá sobre el tema del Zócalo. Pero si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración, hay 18 sedes donde se puede ver de manera gratuita.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada dijo: “Les vamos a informar posteriormente la definición y rápidamente les diremos cómo vamos a hacer. Sobre qué vamos a hacer respecto al Fan Fest, seguramente ya sea que se grabe un video o se les convoque rápidamente. No se preocupen, van a estar informados de cómo va a ser”.

Anoche, alrededor de las 20:50 horas, el canal oficial de la FIFA daba por hecho la realización del Fan Fest

“¡Mañana también juega México! ¿No tienes boleto para el partido? ¡No hay problema! Disfruta del partido inaugural en vivo junto a miles de aficionados en el FIFA Fan Festival™”, compartió en la red social.

Se detalló que la apertura al evento sería a las 10:00 y terminará a las 10:30 pm para que la afición pueda ver el México vs. Sudáfrica (1 pm) y Corea del Sur vs. Chequia (6 pm).

El Andador 20 de Noviembre en Zapopan, Jalisco luce increíblemente espectacular. Se trata de muchos bordados hechos a mano que muestran los colores y banderas de los 7 países Héctor López Ramírez

Jalisco y Nuevo León, de fiesta

La fiebre de la Copa del Mundo 2026 ya se siente con fuerza en territorio mexicano. A partir de hoy jueves 11 de junio, las ciudades de Monterrey y Guadalajara se convertirán en los epicentros de la fiesta futbolera con la apertura de sus respectivos FIFA Fan Festivals, espacios oficiales diseñados para transmitir los 104 partidos del torneo y ofrecer una oferta cultural sin precedentes.

Guadalajara. Jalisco Héctor López

En la Sultana del Norte, el emblemático Parque Fundidora será el escenario que albergará 21 días de pura adrenalina mundialista. La entrada general al recinto regio será gratuita y sin registro previo, controlada únicamente por el orden de llegada.

La Perla Tapatía llevará la pasión al corazón de su Centro Histórico durante 39 días, concluyendo el 19 de julio. El festival jalisciense se dividirá de forma estratégica: Plaza Liberación albergará la zona Live con pantallas y conciertos, mientras que Plaza de Armas recibirá la zona Food, dedicada a la gastronomía local, junto a una FIFA Store. El acceso también será libre y apto para toda la familia, estimando una asistencia de 2.5 millones de visitantes.

Karla Méndez y Aracely Garza