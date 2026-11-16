Rescatan a niño de 4 años que se le extravió a su mamá en el Buen Fin

Un menor de tan solo cuatro años aprovechó un descuido de su madre para salir de una plaza comercial donde la mujer realizaba compras del Buen Fin, pero afortunadamente fue rescatado por un agente vial de Monterrey quien se percató de la situación.

Los hechos se registraron este domingo en el primer cuadro de la ciudad cuando el oficial de Tránsito asignado al cruce de Juárez y Padre Mier se percató de la presencia de un niño que estaba solo en la banqueta.

El menor de edad se soltó de la mano de su madre en el segundo piso del centro comercial Interplaza y salió a la calle. El agente de tránsito lo observó sólo entre el tumulto de gente por lo que de inmediato procedió a resguardarlo.

Con los pocos datos que el niño le pudo dar y con una fotografía que le tomó con su celular se dirigió al segundo piso de la plaza comercial y pudo localizar a la madre de familia, una mujer de 24 años.

Tras identificarse y mostrar fotografías de su hijo, la mujer fue guiada hasta donde el niño permanecía resguardado por otra oficial. Cortesía

La joven le dijo que estaba comiendo en el segundo piso del local, pero por la gran cantidad de gente no se percató cuando el menor se alejó.

Tras identificarse y mostrar fotografías de su hijo, la mujer fue guiada hasta donde el niño permanecía resguardado por otra oficial de tránsito sobre la avenida Juárez.

El sábado un menor también resultó extraviado por la zona del Mesón Estrella cuando se apartó de su bisabuela para comprar un refresco.

Por fortuna, la rápida intervención de policías municipales permitió que se reencontrara con sus familiares.