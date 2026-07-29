Rescatan en Michoacán a mono araña en estado crítico; su captor fue detenido | VIDEO

Un hombre identificado como Álvaro "N." enfrentará cargos por maltrato animal, delitos contra la biodiversidad y portación de arma de fuego y cartuchos, luego de que autoridades rescataran un mono araña en condiciones críticas de salud durante un cateo realizado el pasado 23 de julio en un domicilio del poblado El Paracho, municipio de Pajacuarán.

El vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, informó que durante el operativo los agentes localizaron al ejemplar de mono araña, especie protegida por la legislación mexicana, dentro de una jaula y en condiciones de abandono que comprometían seriamente su supervivencia.

De acuerdo con el reporte ministerial, el primate presentaba un cuadro clínico grave, con baja condición corporal, deshidratación severa, lesiones en la piel, áreas con pérdida de pelo (alopecia) y caries en la totalidad de sus piezas dentales.

"El estado de salud del ejemplar de mono araña es muy reservado; presenta baja condición corporal, deshidratación severa, lesiones en la piel, ampliaciones alopécicas y caries en la totalidad de sus piezas dentales", detalló Vega Rodríguez.