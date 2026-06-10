Rescatan a jaguares, puma y aves en Playa del Carmen; los tenían sin agua ni comida

Autoridades estatales y federales rescataron el martes 15 ejemplares de fauna silvestre que permanecían en cautiverio en condiciones inadecuadas dentro de un predio ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La localización de los animales ocurrió durante una diligencia encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) para ejecutar el aseguramiento y restitución de un inmueble a su legítimo propietario.

El operativo se realizó en un terreno de aproximadamente 60 hectáreas, identificado como “Balam Há”, donde agentes ministeriales, acompañados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, descubrieron varias jaulas improvisadas con especies protegidas y fauna exótica.

Jaguares, puma y aves exóticas… sin agua ni alimento

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía, los ejemplares fueron encontrados a unos 800 metros del área donde se llevaban a cabo las diligencias judiciales.

Entre los animales rescatados se encontraban cinco jaguares, cuatro jaguares negros, dos guacamayas, un puma, un mono zarahuato, una hurraca y un cóndor rey.

Las autoridades señalaron que los animales permanecían en espacios reducidos, con deficientes condiciones de higiene y sin acceso suficiente a agua potable ni alimento, situación que representaba un riesgo directo para su salud y bienestar.

Las imágenes y reportes preliminares generaron preocupación debido a la presencia de especies consideradas emblemáticas y protegidas dentro de la biodiversidad mexicana.

Los animales eran mantenidos en cautiverio sin agua ni comida. Especial

La Fiscalía mantiene abierta una investigación

Tras concluir las diligencias correspondientes, los 15 ejemplares quedaron bajo resguardo de las autoridades ambientales competentes, quienes realizarán evaluaciones veterinarias y determinarán las medidas necesarias para su rehabilitación y protección.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que mantiene abierta una carpeta de investigación para identificar y localizar a la persona o personas responsables del cautiverio ilegal y del presunto maltrato de los animales.

La dependencia señaló que las investigaciones continuarán en coordinación con autoridades ambientales federales y estatales.

El jaguar, símbolo ambiental bajo amenaza en México

El caso volvió a colocar en el centro de la discusión la situación del jaguar en México, una de las especies más representativas de la fauna nacional y considerada clave para el equilibrio ecológico de distintas regiones del país.

Especialistas ambientales han advertido durante años sobre los riesgos asociados al tráfico ilegal de especies, el cautiverio clandestino y la explotación de fauna silvestre para fines privados o turísticos.

Los animales permanecían en espacios reducidos, con deficientes condiciones de higiene. Especial

En estados como Quintana Roo, donde aún sobreviven corredores biológicos fundamentales para el jaguar y otras especies, organizaciones ambientalistas han insistido en reforzar vigilancia y protección territorial frente al crecimiento urbano y actividades ilegales relacionadas con fauna silvestre.

Diversas agrupaciones dedicadas a la protección animal y conservación ambiental reaccionaron con preocupación tras conocerse el hallazgo, particularmente por las condiciones en las que se encontraban los ejemplares.

La presencia de especies protegidas como jaguares y cóndores rey bajo confinamiento irregular reactivó cuestionamientos sobre la supervisión de predios privados, el tráfico de fauna y la capacidad institucional para detectar este tipo de operaciones antes de que los animales sufran afectaciones graves.