Rescatan a adulto mayor que vivía en condiciones de hacinamiento en Coahuila

Un adulto mayor que se encontraba en condiciones de hacinamiento fue rescatado por elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Bomberos y la Cruz Roja de Saltillo, Coahuila.

El hombre además corría riesgo, ya que en el segundo piso del domicilio donde se encontraba había un hueco en la pared por el que podía caer.

La persona fue identificada como Pedro “N”, de 70 años de edad, paciente psiquiátrico, quien fue ubicado en una vivienda de la colonia República, donde anteriormente personal de la Unidad de Integración Familiar realizó dos visitas, pero se les negó el acceso.

Se detectó que el hueco en la vivienda se había agrandado, lo que representaba un riesgo inminente para la integridad del adulto mayor.

Ante el peligro y al confirmar que se encontraba solo en ese momento, se decidió intervenir de inmediato.

Con apoyo de escaleras e ingresando por el hueco en la pared, los elementos de la UNIF detectaron condiciones de hacinamiento.

Durante el rescate arribó Evelyn “N”, de 40 años, quien fue detenida por la UNIF por el presunto delito de violencia familiar y fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Pedro “N” fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja para una valoración médica y posteriormente será llevado al Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) para su atención especializada.

La Comisaría dará seguimiento al caso en coordinación con el DIF Municipal para garantizar la protección y el bienestar del adulto mayor.