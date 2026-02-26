Resalta Sheinbaum crecimiento turístico; derrama económica fue de casi 35 mmdd en 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la grandeza cultural y natural de México, el proceso político de transformación que vive el país y el trabajo de la Secretaría de Turismo son los factores que han permitido que en 2025 incrementara la llegada de visitantes internacionales.

De acuerdo con lo dado a conocer en su conferencia mañanera, el año pasado se contabilizaron 98.2 millones de personas, es decir un aumento de 13.6 por ciento respecto a 2024 y una derrama económica de 34 mil 992 millones de dólares (mdd), un 6.2 por ciento más que el año pasado.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que durante 2025 la llegada de turistas internacionales creció un 6.1 por ciento, con 47.8 millones de personas; mientras que a puertos mexicanos llegaron 11.4 millones de cruceristas, es decir, un aumento de 12.6 por ciento, con una derrama económica de 966.7 mdd.

La derrama económica de los visitantes internacionales durante 2025 fue de 34 mil 992 mdd, un 6.2 por ciento más que en 2024. Pavel Jurado

Los pasajeros en vuelos regulares nacionales crecieron un 3.3 por ciento, y en vuelos regulares internacionales un 1.5 por ciento. Además, 11.53 millones de personas visitaron los museos del país, lo que representa un aumento del 16.8 por ciento; en zonas arqueológicas se registraron 9.90 millones de visitantes, es decir, un 1.4 por ciento más. Y en el Tren Maya viajaron 97 mil 152 pasajeros extranjeros, que es 141 por ciento más que el año anterior.

Detalló que, en el caso de los 78 aeropuertos que tiene el país, en 2025, viajaron 191.2 millones de pasajeros, lo que representa un 2.6 por ciento más que en 2024. Los turistas nacionales en cuartos de hotel registraron 109.3 millones; con ello la ocupación hotelera nacional alcanzó el 58.2 por ciento.

En el primer semestre de 2026 entrarán en operación 32 nuevas rutas aéreas nacionales y 22 nuevas rutas internacionales. Pavel Jurado

Habrán nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales en 2026

Rodríguez Zamora anunció que durante el primer semestre de 2026 entrarán en operación 32 nuevas rutas aéreas nacionales y 22 nuevas rutas internacionales. Además, detalló que, en 2026, México estará presente en 18 Ferias y 5 caravanas en diferentes partes del mundo, en donde se promueven los destinos del país y se implementan las “Ventanas a México”, espacios donde danzantes, artesanas, artesanos, cocineras y, cocineros tienen un lugar para vender y exponer sus creaciones.

Como ejemplo de ello, señaló que, en la Fitur en España, en la que México fue país invitado, se recibieron 255 mil asistentes y se realizaron más de 100 actividades de los 32 estados. Mientras tanto, en la Feria de Anato en Bogotá, Colombia, se fortalecen los mercados latinoamericanos y la conexión con dicho país mediante dos nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Medellín y Cartagena.

Reproducir

fdm