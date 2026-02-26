Comando despoja de vehículo a conductor sin percatarse que menor de edad iba a bordo

Un grupo armado despojó a una persona de su vehículo afuera de un colegio particular sin percatarse de que, al interior se encontraba un menor en una silla de seguridad, provocando una fuerte movilización de parte de elementos de las distintas corporaciones policíacas.

El incidente ocurrió por la carretera Culiacán-Imala en las inmediaciones de un colegio ubicado en el sector Los Ángeles. De acuerdo a los testigos, los hombres armados viajaban en varias unidades e interceptaron al conductor del vehículo Suzuki, tipo Jimmy, para despojarlo de la unidad.

Sin embargo, un menor de edad iba viajando en una silla de seguridad, y los hombres armados no le dieron oportunidad de bajarlo antes de escapar con su vehículo.

Elementos de las distintas corporaciones se trasladaron al colegio y comenzaron una búsqueda por los alrededores, logrando localizar el menor. Cuartoscuro

Elementos de las distintas corporaciones se trasladaron al colegio y comenzaron una búsqueda por los alrededores, logrando localizar el menor, quien aparentemente fue abandonado por los ladrones.

Al momento del reporte, se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional, logrando recuperar al niño, quien ya fue entregado a su familia”, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública.

Las autoridades continuaron recorriendo la zona, pero hasta el momento no se ha informado de que lograran encontrar la unidad despojada.

El robo de vehículos ha repuntado con el incremento de la violencia en la entidad, apenas este miércoles 25 de febrero, la Fiscalía General del Estado registró ocho denuncias en la zona centro del estado, y 20 en lo que va de la semana.

fdm