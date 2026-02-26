Reportan "situación de riesgo en Ejido Sandoval", Matamoros | VIDEO 

El Gobierno Municipal de Matamoros informó sobre una situación de riesgo en el ejido Sandoval, en Tamaulipas, y confirmó que autoridades de los tres niveles de gobierno ya se encuentran atendiendo el hecho.

A través de sus redes sociales oficiales, la administración municipal emitió un mensaje titulado “Aviso de Seguridad”, en el que advirtió:

Se reporta situación de riesgo en el Ejido Sandoval”.

En el mismo comunicado se subrayó de manera textual:

Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso”.

Versiones en redes sociales

De manera paralela, la cuenta de Facebook Reporte 24-7 difundió que fuerzas federales, incluyendo Ejército y Marina, mantienen un intenso operativo de seguridad en el ejido Sandoval, donde presuntamente habría sido detenido un objetivo considerado de alto nivel dentro del crimen organizado.

Según publicaciones en ese espacio digital, ciudadanos reportan fuerte presencia aérea y terrestre, con al menos tres helicópteros, un dron de vigilancia y camiones blindados desplegados en la zona.

También se menciona que elementos de seguridad realizan revisiones casa por casa, mientras continúan las labores operativas.

El área se mantiene bajo resguardo federal, con accesos limitados y movimiento constante de unidades, generando preocupación entre residentes. Hasta el momento no existe comunicado oficial, pero se espera información en las próximas horas por parte de autoridades federales”, se indicó en esa cuenta.

Imágenes de la movilización

El medio digital Expreso RGV compartió imágenes y video donde se observa un helicóptero sobrevolando la zona, así como la movilización de unidades terrestres.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de autoridades federales sobre la presunta detención de un objetivo prioritario.

En Matamoros, municipio fronterizo con Estados Unidos, se han registrado operativos de alto impacto suelen generar cierres temporales de vialidades y despliegues coordinados entre fuerzas federales y estatales.

En este caso, la comunicación oficial del Gobierno Municipal se limita a confirmar la situación de riesgo y el despliegue de seguridad, sin detallar causas específicas.

asc