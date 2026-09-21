Fundación Turbofin y La Cana acercan la reinserción social a través del teatro inmersivo

• Fundación Turbofin mantiene, desde hace más de un año, una colaboración con La Cana que contempla apoyo económico, participación de voluntarios y respaldo logístico para facilitar su asistencia a sus iniciativas.

Acercarse a las historias de quienes atraviesan un proceso penitenciario permite comprender la reinserción social desde una perspectiva más humana. Bajo esta premisa, Fundación Turbofin participó el pasado 8 de septiembre en MUSEO, una experiencia de teatro inmersivo desarrollada por La Cana al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, conocido como Penal Neza Bordo, en el Estado de México.

MUSEO es una experiencia en la que personas privadas de la libertad interpretan historias construidas a partir de sus propias vivencias y de las circunstancias que las llevaron a estar privadas de la libertad. A través de distintos recorridos y relatos, los asistentes se acercan a temas como la justicia, la libertad, la identidad y la reinserción social, en un espacio que busca ampliar la conversación sobre las experiencias y circunstancias que pueden marcar la vida de una persona, así como sobre las posibilidades de reconstruir un proyecto de vida.

En la experiencia realizada el 8 de septiembre participaron 38 asistentes, 20 de ellos por parte de Fundación Turbofin. En otras fechas, MUSEO ha reunido a grupos de aproximadamente 80 a 90 personas, reflejando el interés por conocer y acercarse a esta iniciativa.

La participación de Fundación Turbofin forma parte de una colaboración con La Cana que se ha desarrollado durante más de un año e incluye asistencia a distintas experiencias, apoyo económico y respaldo para el traslado de voluntarios. Esta alianza busca sumar capacidades para acercar a más personas a iniciativas que promueven la reflexión sobre temas como la justicia, la desigualdad, las circunstancias sociales que pueden influir en la vida de las personas, la empatía y la reinserción social.

La Cana es una organización enfocada en generar oportunidades de reinserción social para personas privadas de la libertad, mediante programas que buscan fortalecer sus capacidades y brindar herramientas para su desarrollo personal y productivo.

Excélsior

Para Fundación Turbofin, esta colaboración forma parte de una visión de impacto social que busca sumar recursos, experiencia y capacidades a organizaciones especializadas que trabajan directamente con distintas comunidades. La Fundación participa en iniciativas relacionadas con salud, educación, apoyo humanitario y desarrollo comunitario, y a través de esta alianza también acompaña proyectos vinculados con la reinserción social.

Ser parte de esta experiencia nos permitió acercarnos de una manera distinta a historias y realidades que muchas veces vemos desde lejos. Escuchar a las propias protagonistas compartir experiencias que marcaron sus vidas y que las llevaron a estar privadas de la libertad nos invita a reflexionar sobre la justicia, las circunstancias que rodean a cada persona y la importancia de generar espacios de empatía y comprensión. Para Fundación Turbofin, acompañar iniciativas como ésta significa abrir conversaciones que nos permitan mirar estas realidades con mayor profundidad y reconocer las posibilidades de construir nuevos proyectos de vida”, señaló Eduardo Flegman, director de Turbofin.

La colaboración con La Cana tendrá continuidad en futuras acciones, con el objetivo de seguir respaldando iniciativas que generen espacios de diálogo, participación y sensibilización en torno a distintas realidades sociales.

MUSEO muestra cómo el arte y las experiencias inmersivas pueden convertirse en puntos de encuentro para escuchar historias, ampliar perspectivas y acercar a la sociedad a realidades que con frecuencia permanecen fuera de su mirada. A través de estos espacios, se abre también la posibilidad de reflexionar sobre la justicia, las circunstancias que atraviesan las personas y la importancia de generar condiciones que favorezcan los procesos de reinserción y la construcción de nuevos proyectos de vida.