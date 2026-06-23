Se registra Andrea Chávez en Morena; busca “terminar con 100 años del PRIAN” en Chihuahua

La senadora con licencia Andrea Chávez formalizó este martes su registro como aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, una posición que representa el primer paso del proceso interno de Morena rumbo a la elección estatal de 2027.

A su llegada al World Trade Center de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el registro de los aspirantes, la legisladora sostuvo que su candidatura representa a la militancia que trabaja diariamente en el territorio y aseguró que el movimiento ya se encuentra desplegado en todo el estado.

La morenista afirmó que la organización partidista avanza mediante recorridos permanentes en colonias, comunidades y municipios, incluso en condiciones adversas.

El movimiento ya está en las calles, casa por casa y puerta por puerta, sin importar las temperaturas ni las condiciones que enfrentamos”, sostuvo durante su registro.

La legisladora presentó su participación en el proceso interno como una expresión del trabajo de base construido durante los últimos años en Chihuahua y defendió el papel de la militancia territorial como uno de los principales activos de Morena.

“Solo necesitamos un par de botas”

Uno de los mensajes que más enfatizó Chávez durante su registro fue la decisión de separarse de su cargo en el Senado antes del inicio del proceso interno.

La aspirante señaló que fue la primera legisladora en solicitar licencia con el objetivo de evitar cualquier cuestionamiento relacionado con el uso de recursos públicos.

Solo necesitamos un par de botas, un par de tenis y con eso nos basta”, afirmó.

La declaración busca colocar el debate en torno a la austeridad y el cumplimiento de los lineamientos internos establecidos por Morena para quienes participan en la contienda.

La senadora asegura que las encuestas la favorecen

Andrea Chávez aseguró que las mediciones de opinión muestran una ventaja para su proyecto político y sostuvo que el escenario electoral en Chihuahua ha comenzado a cambiar.

Estamos a punto de terminar con 100 años de PRIAN en el estado”, declaró.

La aspirante presentó su eventual candidatura como parte de una alternancia histórica en una entidad que durante décadas ha sido gobernada por fuerzas políticas distintas a Morena.

Críticas a la situación de Chihuahua

Durante su mensaje, Chávez también hizo referencia a distintos problemas que, a su juicio, persisten en la entidad. Mencionó rezagos en áreas como el transporte público, la salud, la generación de empleo y la atención a las comunidades indígenas.

La morenista sostuvo que estos desafíos explican la necesidad de un cambio político en el estado y aseguró que la agenda de la Cuarta Transformación llegará a Chihuahua en la próxima elección estatal.

No le vamos a ganar, vamos a arrasar en la elección”, concluyó.

El registro de Andrea Chávez marca el inicio de una de las contiendas internas más relevantes para Morena en el norte del país. Chihuahua representa una de las entidades prioritarias para el partido gobernante debido a su peso económico, político y electoral.

La participación de la senadora con licencia también coloca en el centro del debate el relevo generacional dentro del movimiento y el papel que desempeñarán nuevos liderazgos en las elecciones de 2027.