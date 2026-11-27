Tras la quema a finales de octubre de 52 toneladas de aguacate que aparentemente contenían plaga, el Gobierno de México emprendió el fortalecimiento de las acciones de verificación e inspección en huertos de origen, tránsito y empaques de Michoacán.

El objetivo de esta estrategia es garantizar la calidad fitosanitaria del producto y certificar que se mantiene libre de barrenadores del hueso y de las ramas.

Por instrucciones de Columba López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reforzó los mecanismos de trazabilidad y certificación del fruto, de la siguiente manera:

Todos los cargamentos se inspeccionan antes de salir para constatar su óptima condición fitosanitaria y se colocan flejes de seguridad.

La documentación acredita que los frutos provienen de huertos certificados bajo programas de manejo integrado y libres de barrenadores.

Personal especializado de las Unidades de Inspección indica en los documentos de movilización la ruta obligatoria de cada embarque, para que pasen por algún Punto de Verificación e Inspección Federal (PVIF), o Punto de Verificación e Inspección Interna (PVI), autorizado por el Senasica.

En los PVIF y PVI, el personal oficial, estatal o de organismos auxiliares revisa la documentación, corrobora la integridad del fleje y realiza muestreos técnicos para confirmar la sanidad del aguacate.

En las empacadoras el personal autorizado verifica el comprobante de paso por los PVIF o PVI; en caso de no contar con esta acreditación, el cargamento se retorna a su lugar de origen para asegurar el estricto cumplimiento normativo.

Se realizan visitas técnicas aleatorias a empacadoras, centros de acopio e instalaciones vinculadas para acompañar y verificar la correcta aplicación de las disposiciones vigentes.

El Senasica implementa operativos de inspección móvil en rutas estratégicas para garantizar la continuidad y seguridad de la movilización.

En una reciente reunión de trabajo entre el Senasica, el Gobierno de Michoacán y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, se acordó destinar mayores recursos y contratar personal técnico adicional para agilizar y fortalecer estas labores de inspección.