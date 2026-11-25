Al repeler una agresión ocurrida entre el municipio de Peribán de Ramos, Michoacan, y la localidad Doctor Villa Gómez, del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), abatieron a 7 y detuvieron a 10 presuntos integrantes del "Cartel de los Reyes".

La dependencia informó que los hechos ocurrieron este miércoles, en el marco de la operación “Erandi” del “Plan Michoacán”, al realizar reconocimientos sobre una brecha entre ambas localidades.

Se detalló que la célula del grupo agresor era liderada por Fernando “N”, alias “Maniaco”, por lo que al repeler la agresión, fallecieron siete agresores y se detuvieron a 10 personas.

Tras el enfrentamiento fueron asegurados un fusil Barret calibre .50, una ametralladora Mínimi calibre 5.56 milímetros, 33 armas de fuego, cargadores y cartuchos de diferentes calibres; así como una granada de fragmentación y cuatro vehículos.

Tras el enfrentamiento fueron asegurados un fusil Barret calibre .50, una ametralladora Mínimi calibre 5.56 milímetros, 33 armas de fuego, cargadores y cartuchos de diferentes calibres; así como una granada de fragmentación y cuatro vehículos. Especial

La Defensa destacó, en un comunicado, que los agresores forman parte de la organización delictiva “Cártel de los Reyes”, señalados como los principales generadores de violencia en los municipios de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Tingüindín, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos, en Michoacán.

Este grupo era liderado por Alfonso “N”, alias “Poncho” o “Quiringua”, quien fue detenido por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional el 1 de agosto de 2026.

Tras su captura, el grupo delictivo fue sucedido por Luis Enrique “N”, alias “Güicho” o “R5”, abatido el 30 de agosto de este año, en Tocumbo, después de agredir a personal militar, lo que representó un golpe que debilitó significativamente la estructura de mando del "Cartel de los Reyes".

Se detalló que a la organización delictiva se les vincula con la extorsión a productores de limón y aguacate; así como en la comisión de los delitos de narcotráfico, homicidio, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos.

Las investigaciones señalan a este grupo como responsable de las agresiones a personal militar, mediante el empleo de artefactos explosivos improvisados, del 19 de enero de 2025 en el municipio de Cotija; del 15 de junio y 1 de julio del presente año, en Tingüindín y Jacona, todos en Michoacán.

La Defensa indicó que los detenidos, los cuerpos de los sospechosos abatidos y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Zamora, Michoacán, para las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

Agregó que el operativo se realizó con estricto apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.