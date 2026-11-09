Solo tres estados de México se mantienen sin casos de miasis en humanos por gusano barrenador

México cerró octubre con 820 casos de miasis en humanos por gusano barrenador (Cochliomyia Hominivorax) y 9 muertes asociadas con esta infestación parasitaria.

Cabe señalar que la contabilización inició el 17 de abril de 2025, cuando se confirmó el primer caso en una mujer de 77 años de edad del municipio de Acacoyagua, Chiapas.

De la cifra total acumulada, 703 casos ocurrieron en lo que va del año y 117 se registraron en 2025.

De acuerdo al último informe epidemiológico publicado por la Secretaría de Salud con corte al 31 de octubre, Baja California, Baja California Sur y Sonora son los tres estados que no han reportado pacientes.

¿QUÉ ESTADOS REGISTRAN MÁS CASOS?

Hasta la semana epidemiológica 43, Chiapas encabezó la lista de las cinco entidades con el mayor número al confirmar 173 registros, equivalentes al 21.1 %.

Le siguieron:

-Veracruz: 128 (15.6 %)

-Puebla: 78 (9.5%)

-Oaxaca: 74 (9 %)

74 (9 %) -Yucatán: 60 (7.3 %)

En lo que respecta a los 9 decesos, estos ocurrieron en Oaxaca y Veracruz con dos muertes por entidad.

Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán registraron una defunción.

ZONAS RURALES CON MÁS CASOS

Del total de casos de miasis en humanos confirmados, el 68% fueron identificados dentro de poblaciones rurales y el 32% en zonas urbanas.

El 59% de los pacientes reportó haber tenido contacto con animales, principalmente con perros y bovinos.

No obstante, el 41% de los casos no refirió contacto animal, reportó la más reciente publicación “Panorama Epidemiológico de Miasis por C. hominivorax en humanos 2026, México”.

Por grupo de edad, los mayores de 60 años concentraron el 61.3 % de los casos y la edad promedio fue de 63 años en un rango de 1 a 98 años.

En lo referente al género, los hombres representaron el 70 % de todos los pacientes.