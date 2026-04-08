Reforma presupuestaria no es un "cheque en blanco" para deuda: Hacienda

La reforma al artículo 35 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no debe verse como un “cheque en blanco” para un mayor gasto público ni una ruta para emitir deuda y financiar proyectos de infraestructura. Así lo aclaró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora.

En entrevista con David Páramo para Imagen Radio, el funcionario precisó que esta medida representa una “facilidad administrativa” diseñada para dinamizar la economía interna y agilizar la inversión, reactivando el consumo que, en ocasiones, se ve frenado por regulaciones que complican el diseño de proyectos.Disciplina fiscal y presupuesto garantizado

Amador Zamora desestimó las interpretaciones que señalaban que la reforma abre la puerta a un mayor endeudamiento:

Para establecer compromisos, eso es indeclinable: se tiene que contar con el presupuesto correspondiente. Nadie pensaría que ocurriera de una manera distinta; si no, no habría financiamiento, no podría haber un contrato con contratistas, valga la redundancia. Eso no se modifica en lo absoluto.”

El titular de Hacienda explicó que el objetivo es permitir que las dependencias federales puedan convocar a proyectos de inversión de manera más ágil. Detalló que, antes de llegar al fallo o la adjudicación definitiva, las instituciones deben “tramitar las adecuaciones presupuestarias que correspondan para contar con la suficiencia presupuestaria”.

Agilidad frente a la burocracia

Con esta modificación, los trámites burocráticos y las convocatorias pueden avanzar de manera paralela, reduciendo tiempos de espera sin comprometer los recursos públicos de forma anticipada.

Lo único que se está proponiendo es una facilidad administrativa para agilizar el proceso. Entonces, la obligación de contar con el presupuesto para comprometer y hacer compromisos presupuestales y contractuales sigue exactamente como siempre ha estado”, agregó Amador.

El funcionario federal se dijo sorprendido de la diversidad de interpretaciones que generó el cambio legal, asegurando que la redacción y la lectura integral del artículo son claras y transparentes.

¿Qué dice el nuevo artículo 35 Bis?

Para dar certeza jurídica, el texto legal establece lo siguiente:

La Secretaría, en términos de las disposiciones aplicables, podrá autorizar por excepción a las dependencias y entidades que convoquen o inicien los procedimientos de contratación, sin contar con la suficiencia presupuestaria."