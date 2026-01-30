Reforma al PJ, en la mesa del T-MEC; será un tema espinoso: Valeria Moy

Además de los aranceles, los minerales críticos y la seguridad en las cadenas de los suministros, la reforma al Poder Judicial sería uno de los temas a discutir durante la revisión del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estimó Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

A pesar de que no lo haya dicho el secretario Marcelo Ebrard, creo que sí estará sobre la mesa la reforma al Poder Judicial. Está establecido algo en el tratado como está hoy; y sí, lo que hicimos con la reforma, pues cambia la relación entre las empresas y el Estado. No nos enteraremos demasiado de eso, pero seguramente será uno de los temas más delicados y espinosos de la conversación”, dijo.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la economista explicó que el arranque de esta revisión en Washington fue “muy raro”, ya que esperaba que México presentara la parte que —de acuerdo con lo anunciado previamente— ya se tenía analizado.

“Según había escuchado, la revisión estaba en curso, ya todo estaba en curso… Entonces, sí me sorprendió ayer que nos dicen ‘no, no, no’ ya ahora sí, de verdad, ahora sí vamos a empezar la revisión con las reuniones presenciales y vamos a estar conversando y todo está bien’. Y la pregunta que yo me hago es: ¿Dónde está Canadá?, porque esto es un acuerdo trilateral”.

Sorprende ausencia de Mark Carney

Ante la ausencia de Canadá en las mesas de revisión, Moy se dijo sorprendida, pero sostuvo que éste sería un mensaje del presidente estadunidense Donald Trump por el discurso dado por el primer ministro canadiense Mark Carney en el pasado Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

Sin embargo, dijo, que esta ausencia del mandatario canadiense tampoco el algo irregular en el proceso de revisión del tratado comercial.

“Este es un acuerdo trilateral donde las tres economías se tienen que sentar y conversar. Como esto es nuevo, entre comillas, no hay claridad de cómo son los procesos, entonces me sorprende que no está Canadá, pero tampoco me atrevería a decir que esto es irregular o que viola los procesos establecidos”, señaló.

Además, se refleja que el mandatario estadunidense prefiere negociar uno a uno, para evitar que se formen alianzas, consideró.

*mcam