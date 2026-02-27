Incorporan 10 nuevas moléculas enfocadas en áreas terapéuticas; consolidan modelo de innovación

La empresa mexicana PiSA Farmacéutica reportó la incorporación de más de diez nuevas moléculas a su portafolio durante el ejercicio 2025, enfocadas en seis áreas terapéuticas estratégicas. La expansión del catálogo abarca los sectores de sistema nervioso central, gastroenterología, manejo del dolor y oftalmología.

De acuerdo con la organización, este avance es resultado de una estrategia de largo plazo que vincula la infraestructura científica con la anticipación de las necesidades del mercado sanitario nacional.

Para Manuela Arboleda, responsable del Desarrollo de Negocios, estos avances reflejan la capacidad de una empresa mexicana de competir en una industria global altamente exigente.

Para mí es un orgullo trabajar en una organización mexicana que, en una industria marcada por la innovación a nivel internacional, ha logrado desarrollar y lanzar nuevos productos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los mexicanos”, afirmó.

Agregó que cada proyecto implica evaluar riesgos, anticipar escenarios y sostener una apuesta por el crecimiento de largo plazo.

Para Adriana Cortés, directora del Centro de Desarrollo de Genéricos, cada lanzamiento confirma la solidez científica y productiva construida durante casi 25 años de evolución del área.

