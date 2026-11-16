Cuatro millones salen de pobreza en actual administración

Durante la actual administración cuatro millones de personas se sumaron al grupo que salió de la pobreza gracias a los programas sociales e incrementos al salario mínimo impulsados por el gobierno federal, informó Violeta Vázquez, subsecretaria de Ciencia, Humanidades y Tecnología.

En la rueda de prensa matutina expuso que estos se suman a los más de 13 millones de personas que salieron de la pobreza durante el sexenio anterior, lo que suma más de 17 millones de personas.

“A partir de 2022 se empezó a notar una disminución que fue de 7.4 por ciento en 2022, a 21.4 por ciento en 2024, 21.1 en 2025 y el Banco Mundial estima que llegará en 2026 al 20 por ciento y proyecta que para 2028 esta reducción alcanzará hasta el 18.7 por ciento de la población, es decir que habrá una reducción de 15.3 por ciento en solo los ocho años que abarcan de 2018 a 2026.

“En términos de población, las personas que viven en pobreza pasaron de ser 43.9 millones en 2018 a ser 26.6 millones en 2026. Esto es una reducción de 17.3 millones de personas que han salido de la pobreza en estos ocho años”, detalló la subsecretaria de Ciencia.

La funcionaria expuso que los 17 millones equivalen a la población total del Estado de México, que es el estado más poblado del país.

El asesor para temas agroalimentarios de la Presidencia, Julio Berdegué, expuso que México aportó el 60 por ciento de las personas que salieron de la pobreza en los últimos años en América Latina.

“Para toda América Latina para el año 2024 se explica principalmente por México. México es responsable, fue responsable ese año de 60 por ciento de la reducción de la pobreza en todo el continente de América Latina y el Caribe.

“No solo la pobreza, la pobreza extrema. Nuestro país en toda América Latina contribuyó con el 49 por ciento de la reducción de la pobreza extrema, prácticamente la mitad”, puntualizó Berdegué.