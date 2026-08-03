Planeación territorial fortalece el crecimiento ordenado de Hidalgo

En Hidalgo se desarrollan talleres de diagnóstico para elaborar los Programas Regionales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Tula, Pachuca, Tulancingo y Tizayuca, con el propósito de orientar el crecimiento de estas regiones de manera ordenada y sostenible.

Los trabajos son coordinados por la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo, encabezada por Miguel Ángel Tello Vargas, en colaboración con los ayuntamientos que integran cada región.

En el caso de Tula, participan los municipios de Tezontepec de Aldama, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan, Tula de Allende, Tepeji del Río y Ajacuba, cuyos habitantes comparten servicios, oportunidades y problemáticas que requieren soluciones conjuntas.

Miguel Tello señaló que una adecuada planeación territorial brinda certeza para la inversión pública y privada, además de permitir que el desarrollo económico se traduzca en infraestructura, servicios y mejores condiciones de vida para la población.

Explicó que los programas regionales buscan superar los límites administrativos de cada municipio y construir una visión conjunta sobre el crecimiento del territorio.

Los programas regionales los estamos haciendo para que no nos limiten las barreras municipales, sino que pensemos en el crecimiento del territorio de forma regional y ordenada. Las zonas que comparten servicios y problemáticas deben planearse en conjunto; la visión tiene que ser mucho más amplia”, expresó.

La elaboración de estos instrumentos cobra especial relevancia ante el dinamismo económico de la entidad. Durante el primer trimestre de 2026, Hidalgo registró un crecimiento anual de 8.2 por ciento en su actividad económica, el mayor avance entre las entidades federativas, seguido por Tamaulipas, con 5.3 por ciento, y Colima, con 3.8 por ciento, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi.

Por ello, resulta fundamental contar con una planeación de largo plazo que permita definir dónde puede crecer la vivienda, qué zonas deben destinarse a actividades productivas y en qué lugares se requiere fortalecer la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos.

Durante dos semanas, representantes de la sociedad civil, los gobiernos municipales, el sector empresarial y la academia participan en estos talleres, concebidos como espacios de diálogo para identificar las principales problemáticas, oportunidades y prioridades de cada territorio.

Tello Vargas destacó que estos ejercicios permiten comprender la relación entre los municipios, las ventajas que comparten, los retos que enfrentan y los factores que los originan, con el fin de integrar propuestas y plantear soluciones acordes con las necesidades de cada región.