Rescatan con vida a pescador tras 15 días desaparecido en un cenote entre Veracruz y Oaxaca

Un operativo coordinado por autoridades de los tres niveles de gobierno permitió el rescate con vida de Erasto Crisanto Valdez, un pescador originario del municipio de Valle de Uxpanapa, Veracruz, quien permaneció desaparecido durante 15 días tras ingresar a un cenote ubicado en el ejido de San Francisco La Paz, en Santa María Chimalapa, Oaxaca.

De acuerdo con el Gobierno Municipal de Uxpanapa, Erasto se sumergió el pasado 23 de julio para realizar labores de pesca junto a su padre, pero perdió el rumbo y no logró encontrar la salida del sistema subterráneo.

La búsqueda involucró recorridos por tierra, río y aire, con la participación de instituciones como Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina-Armada de México.

Después de varios días de trabajos, buzos internacionales especializados lograron ingresar a las zonas más complejas del cenote y localizaron al pescador a más de 100 metros de profundidad, dentro de una caverna donde había oxígeno.

Según información proporcionada por familiares, la experiencia de Erasto como pescador y su conocimiento del buceo fueron determinantes para mantenerse con vida durante los días que permaneció atrapado.

Sobrevivió en condiciones extremas

La existencia de oxígeno dentro de la caverna habría sido clave para su supervivencia. Sin embargo, la falta de alimentos y agua provocó que el pescador presentara un cuadro severo de deshidratación.

Tras ser rescatado, Erasto fue trasladado al Hospital General del Valle de Uxpanapa, donde permanece bajo atención médica. Su esposa, Sonia Agustín Cristóbal, informó que presenta una evolución favorable, aunque los especialistas continúan evaluando las posibles afectaciones provocadas por la deshidratación.

El rescate, confirmado oficialmente el 7 de agosto, fue considerado por los participantes como un hecho extraordinario debido a la profundidad y las condiciones del cenote. La familia agradeció el apoyo de las autoridades y de los equipos de rescate que participaron durante los 15 días de búsqueda.

El Gobierno Municipal de Uxpanapa destacó que el caso representa un ejemplo de coordinación, solidaridad y perseverancia para preservar la vida, luego de un operativo que involucró a autoridades municipales, estatales y federales, además de especialistas internacionales.