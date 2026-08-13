Caen adulto mayor y adolescente en posesión de armas y drogas en Monterrey

En posesión de drogas y armas fueron detenidos un hombre de 72 años y un menor de edad en la colonia Independencia, en Monterrey.

Elementos de Fuerza Civil realizaban labores de detección y disuasión delictiva al sur de la ciudad cuando se percataron de la presencia de los sospechosos.

En el cruce de Lago de Pátzcuaro y Prolongación Tamaulipas observaron un vehículo Nissan March el cual era conducido de forma errática.

Los uniformados le solicitaron a los ocupantes de la unidad detener la marcha y estos se identificaron como Ignacio “N”, de 72 años y un adolescente, de 16 años. Entre sus pertenencias traían un arma corta y diversos envoltorios de narcóticos.

El adulto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica mientras que el menor fue llevado a las instancias correspondientes para indagar sobre los hechos.