Turismo en México: ¿qué aeropuertos reciben más pasajeros?; cruceros, al alza

La conectividad aérea y marítima mantienen su impulso como dos de los principales motores del turismo en México, así lo informó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora.

Desde Palacio Nacional, la funcionaria federal indicó que durante el primer semestre de 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) concentró el mayor flujo de pasajeros entre las terminales aéreas del país, mientras que los cruceros también reportaron un crecimiento significativo.

De acuerdo con el balance presentado por la Sectur, entre enero y junio de 2026 el aeropuerto capitalino movilizó 22 millones de pasajeros, colocándose en el primer lugar nacional, seguido por el aeropuerto de Cancún, con 14.8 millones, y el de Guadalajara, con 9.2 millones.

El listado de las principales terminales aéreas por flujo de pasajeros durante el periodo enero-junio de 2026 quedó de la siguiente manera:

Ciudad de México (AICM): 22 millones.

Ciudad de México (AICM): 22 millones. Cancún: 14.8 millones.

Guadalajara: 9.2 millones.

Monterrey: 7.6 millones.

Tijuana: 5.8 millones.

San José del Cabo: 3.8 millones.

AIFA: 3.6 millones.

Puerto Vallarta: 3.3 millones.

Mérida: 2 millones.

León: 1.5 millones.

Para cerrar este tema, se detalló que el crecimiento de la conectividad aérea se ha convertido en uno de los componentes de la recuperación turística del país. Sectur reportó previamente que entre enero y mayo de 2026 el transporte aéreo regular movilizó 51 millones 11 mil pasajeros, de los cuales 25.37 millones correspondieron a vuelos internacionales.

La Secretaría de Turismo ha destacado que el segmento de cruceros representa una fuente relevante de actividad económica para los destinos portuarios. Cuartoscuro

Cruceros también registran crecimiento

Aunado a lo anterior, la titular de la Sectur habló también sobre el turismo de cruceros, el cual mantiene una tendencia positiva, pues durante el primer semestre de 2026, el balance presentado contabilizó 6.6 millones de cruceristas que arribaron a los puertos mexicanos.

Bajo esta premisa, entre enero y abril los puertos del país recibieron 4.8 millones de pasajeros de cruceros, cifra que representó un incremento de 14.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

La Secretaría de Turismo ha destacado que el segmento de cruceros representa una fuente relevante de actividad económica para los destinos portuarios, así como para las comunidades vinculadas con la llegada de visitantes.