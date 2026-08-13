Lotería Nacional rinde homenaje a los 30 años de la Fundación Politécnico

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2894 para celebrar el 30 aniversario de la Fundación Politécnico A. C. La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó durante el evento la relevancia de esta institución al señalar que “para Lotería Nacional es un honor dedicar este billete conmemorativo a la Fundación Politécnico y reconocer una historia construida con solidaridad y compromiso con las nuevas generaciones”.

El organismo fundado por egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha sido un pilar estratégico en materia de infraestructura, vinculación académica y otorgamiento de becas. Salomón enfatizó la trayectoria de la organización recordando que “hace 30 años un grupo de egresados del Instituto Politécnico Nacional convirtió la gratitud en compromiso y construyó un puente entre la comunidad politécnica, la sociedad y el sector productivo”.

Esta visión de apoyo al desarrollo científico y social se alineó con la perspectiva de desarrollo del país promovida por las autoridades actuales. En este contexto, la titular de la Lotería Nacional refirió que “esa visión coincide con el proyecto de nación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum que impulsa un gobierno humanista que entiende que la educación es un derecho”.

A lo largo de sus tres décadas, el trabajo de la asociación se ha enfocado en generar un impacto directo en la vida de miles de jóvenes politécnicos. Por su parte, el presidente de la Fundación Politécnico A. C., Vicente Gutiérrez Camposeco, subrayó el valor intrínseco de esta labor al declarar que “la cifra más importante es el ser humano, un estudiante que pudo continuar sus estudios, un joven con su primera oportunidad profesional, un laboratorio modernizado, un talento politécnico respaldado”.

De cara al futuro, el liderazgo del organismo ratificó el compromiso de ampliar el alcance de sus programas de apoyo e integración profesional. Gutiérrez Camposeco expresó sus metas a largo plazo y la gratitud con la institución de la suerte afirmando que “expresó su deseo de que los cachitos lleven la historia de una comunidad que durante 30 años ha demostrado que sumar voluntades transforma el futuro”.

El Sorteo Superior No. 2894 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 51 millones de pesos. Para este acontecimiento, la Lotería Nacional emitió dos millones 400 mil cachitos y Salomón concluyó su intervención recordando que “se emitieron dos millones 400 mil cachitos que llevan un mensaje que sigue vigente después de 30 años: el conocimiento transforma vidas y construye futuro”. El sorteo se celebrará este viernes 14 de agosto a las 20:00 horas.