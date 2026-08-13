Uno de cada tres aspirantes a la UNAM faltó al examen de control

LEÓN, Gto.— La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) arrancó ayer con el examen de control presencial, realizado de manera digital en computadoras conectadas a una red cerrada y bajo supervisión presencial.

De los 736 aspirantes convocados para el primer turno, que comenzó a las 17:00 horas, 501 acudieron a presentar la evaluación, mientras que 235 no se presentaron, lo que representa 31.9% de los citados, aproximadamente uno de cada tres.

La universidad consideró que el nivel de ausentismo no resulta extraordinario y señaló que históricamente existe un número importante de aspirantes que, por distintas razones, finalmente no acude a presentar el examen aun cuando se registraron de forma adecuada.

En el primer turno en León, 235 de los 736 aspirantes convocados no se presentaron. Especial

Este ejercicio representó la primera aplicación del examen de ingreso de la UNAM bajo un esquema digital, pero en un entorno presencial y controlado, luego de las irregularidades detectadas en el proceso de evaluación en línea.

La prueba constó de 120 reactivos y los aspirantes dispusieron de un máximo de tres horas para responderla.

Las computadoras utilizadas fueron instaladas en la sede y el sistema operó en un servidor que no tiene acceso a internet externo.

En el caso de la Ciudad de México, la UNAM contará además con computadoras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la máxima casa de estudios, esta medida busca reducir los riesgos asociados con una evaluación realizada desde distintos lugares y ofrecer mayores condiciones de certeza y equidad entre los aspirantes.

Reproducir La UNAM publicó información para las y los aspirantes que participarán en el examen de control para el ingreso a licenciaturas.

Además del control tecnológico, los jóvenes fueron identificados físicamente mediante el cotejo de su boleta-credencial con la persona que se presentó a realizar la prueba, como parte de las medidas para evitar una eventual suplantación de identidad.

En la sede de León, 32 trabajadores universitarios participaron como supervisores de la aplicación.

También se establecieron controles para impedir que los aspirantes introdujeran dispositivos electrónicos al baño durante la aplicación.

La Universidad indicó que cada estudiante tiene la posibilidad de acudir al sanitario durante el examen, bajo medidas de control y respetando su privacidad.

Reactivos bajo vigilancia

Antes de iniciar la aplicación, personal de Auditoría de la UNAM y un notario estuvieron presentes durante la carga de los reactivos y su resguardo.

La universidad informó que el procedimiento será replicado en las demás sedes y que habrá presencia notarial en los momentos en que se manipulen los servidores.

La UNAM evaluó a 501 jóvenes en León, Guanajuato, en el primer día del Examen de Control Presencial; la prueba de 120 reactivos se aplicó en tabletas sin internet. Laura Toribio

El examen aplicado ayer fue elaborado con reactivos nuevos generados por la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos a partir de un banco de preguntas de la Universidad.

El primer aspirante en concluir la evaluación salió poco antes de las 18:00 horas, después de permanecer alrededor de 47 minutos frente a la prueba.

Llegaron aspirantes de hasta 10 estados

La sede de León fue habilitada para recibir a aspirantes provenientes de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas.

La Universidad explicó que la distribución de los aspirantes en las sedes regionales se realizó a partir del domicilio que manifestaron durante su registro, con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, traslados hasta la CDMX.

Especial

El examen de control presencial se aplicará también en Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México. En León continuará este jueves con tres turnos.

La UNAM informó que en total 2 mil 777 aspirantes fueron convocados a esta sede, pero terminaron registrándose 2 mil 122, mientras que el proceso continuará posteriormente en Oaxaca, Tijuana y, los días 17, 18 y 19 de agosto, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La Universidad señaló que no habrá reprogramación para quienes no acudieron a la cita que les fue asignada.

Los resultados serán utilizados para determinar quiénes obtendrán un lugar en las licenciaturas, mediante el procedimiento histórico de asignación: los lugares disponibles se otorgarán comenzando por los puntajes más altos hasta cubrir la oferta correspondiente a cada carrera y modalidad, aclaró Joaquín Narro Lobo, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE).

Los resultados se darán a conocer a finales de este mes, previo al inicio del ciclo escolar para el primer ingreso, previsto para el 31 de agosto.