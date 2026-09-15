Aprueban en Quintana Roo la “Ley Nicole” que prohíbe cirugías estéticas en menores

El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas al Código Penal del estado para prohibir la realización de cirugías plásticas, estéticas o cosméticas invasivas en personas menores de edad, mediante una iniciativa conocida como “Ley Nicole”.

Con esta modificación, Quintana Roo se convierte en el segundo estado del país, después de Durango, en contar con una legislación que establece esta prohibición.

La iniciativa, impulsada por la diputada Jennifer Rubio Tello, busca evitar que niñas, niños y adolescentes sean sometidos a procedimientos estéticos invasivos que no respondan a una necesidad médica y que puedan representar riesgos físicos o emocionales durante una etapa en la que el cuerpo aún se encuentra en desarrollo.

“Lo que queremos evitar son temas de negligencias médicas, de someterse a tratamientos que no tengan una validación psicológica y médica para los niños, niñas y adolescentes”, señaló la legisladora local tras la aprobación de la reforma.

El decreto establece penas de entre tres y seis años de prisión para quienes realicen cirugías estéticas invasivas a menores de edad en contravención de la nueva disposición.

La legislación contempla como excepción los procedimientos de carácter reconstructivo cuando exista una justificación médica, como intervenciones para corregir malformaciones congénitas, labio y paladar hendido u otras condiciones que requieran atención especializada.

Rubio Tello explicó que la reforma distingue entre una cirugía con fines exclusivamente estéticos y aquellas intervenciones reconstructivas que obedecen a una indicación médica.

“Estamos a favor de las cirugías médico reconstructivas”, puntualizó la diputada, al señalar que estos procedimientos pueden ser necesarios para atender malformaciones o condiciones que requieren corrección por razones de salud.

De acuerdo con los argumentos de la iniciativa aprobada, someter a menores a procedimientos estéticos por motivos ajenos a una necesidad médica puede generar consecuencias tanto físicas como emocionales, particularmente cuando las intervenciones están relacionadas con estándares de belleza o modificaciones corporales.

Con la aprobación del decreto, Quintana Roo incorpora esta restricción a su legislación penal y establece sanciones para quienes realicen este tipo de procedimientos en menores fuera de las excepciones médicas previstas.