Pemex completa trabajos de reparación del ducto submarino en el campo Ek-Balam

Petróleos Mexicanos concluyó los trabajos de reparación de la sección dañada del ducto submarino del campo Ek-Balam, que sufrió una fuga el jueves 10 de septiembre.

Pemex informó que “instaló la envolvente metálica especializada y se realizaron las pruebas correspondientes de resistencia a la presión interna, cuyos resultados son satisfactorios”.

En un comunicado, la empresa del Estado precisó que la atención del incidente se realizó en todo momento, “a través del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste, en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) e instituciones del Gobierno Federal”.

Para subsanar el incidente, detalló, “se desplegaron los recursos humanos y materiales necesarios para la contención de hidrocarburos y la vigilancia permanente, tanto en el área de plataformas marinas como en la línea de costa del Golfo de México.

Aseveró que no se identificó riesgo de arribo de hidrocarburos a las costas.

Petróleos Mexicanos garantizó que dará continuidad al programa de inspección y confiabilidad de los ductos e instalaciones petroleras como parte de su compromiso permanente con la protección del medio ambiente, la seguridad de su personal y de sus operaciones, así como la atención prioritaria a las comunidades.