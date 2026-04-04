Destinan 37.5 millones de pesos a 25 planteles Conalep de la CDMX 

La Secretaría de Educación Pública informó que 25 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en la Ciudad de México serán intervenidos con recursos del programa “La Escuela es Nuestra”, mediante una inversión global de 37.5 millones de pesos.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, precisó que por primera ocasión este esquema federal se aplicará en instituciones de Educación Media Superior, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La medida, indicó, forma parte de la estrategia de la Nueva Escuela Mexicana y busca mejorar las condiciones materiales donde se forman miles de estudiantes.

El funcionario explicó que los recursos serán entregados de manera directa a las comunidades escolares, conforme a las reglas de operación del programa, para que determinen las obras prioritarias.

Entre las acciones previstas se encuentran rehabilitación de aulas, modernización de talleres, sustitución de mobiliario y adquisición de equipo tecnológico.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, sostuvo que la intervención impactará en el desempeño académico y en la preparación técnica de los alumnos.

Señaló que contar con instalaciones funcionales incide en la permanencia escolar y en mejores oportunidades de inserción laboral.

De acuerdo con la dependencia, en distintos planteles ya se ejecutan trabajos de infraestructura hidráulica y sanitaria, instalación de techumbres, adecuación de accesos y construcción de nuevos espacios educativos.

También se contempla reforzar la seguridad mediante sistemas de videovigilancia, torniquetes y arcos detectores.

En materia de equipamiento, el programa prevé la compra de computadoras, proyectores, herramientas especializadas y mobiliario para talleres técnicos.

Se fortalecerán laboratorios de enfermería, optometría, terapia respiratoria, informática y mantenimiento industrial, áreas vinculadas a la demanda del sector productivo.

La SEP detalló que las mejoras incluyen actualización de sistemas eléctricos y de drenaje, así como la habilitación de comedores, zonas deportivas y espacios de convivencia. Estas acciones, añadió, se complementan con la revisión de planes de estudio y la apertura de nuevas carreras técnicas.

Con la aplicación de estos recursos, la autoridad educativa busca reducir rezagos en infraestructura y ampliar las oportunidades de formación para jóvenes de nivel medio superior en la capital del país.