Reconoce Lotenal a la revista del consumidor

Se llevó a cabo la develación del billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco número 1768, con motivo del 50 aniversario de la Revista del Consumidor. El contenido de esta publicación nació en noviembre de 1976 para ofrecer información confiable a las familias mexicanas sobre el cuidado del dinero, la salud y los derechos del consumidor.

La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que la historia de la publicación representa décadas de conocimiento al servicio de México y deseó que este compromiso siga siendo su mayor legado. “Por eso nos honra dedicar este billete a la revista del Consumidor que nació en noviembre de 1976 con una visión fundamental: acercar información confiable a las personas para que puedan tomar mejores decisiones y defender sus derechos, recordando sus estudios de calidad, sus comparaciones de productos, sus consejos para hacer rendir mejor el gasto familiar”, señaló. Por su parte, el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, destacó el papel informativo y decisivo que asume cada una de las 597 ediciones de la revista.

“50 años, después una pregunta sigue vigente: y la revista siga respondiéndola con el mismo método que es con evidencia, claridad y sin intereses comerciales, a lo largo de 597 ediciones ha publicado más de mil estudios de calidad y elaborados por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor”, subrayó Escalante Ruiz.

El Sorteo Zodiaco número 1768 cuenta con un Premio Mayor de siete millones de pesos en una serie y se realizará el próximo domingo 15 de noviembre; una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios. Se emitieron dos millones 400 mil cachitos, mismos que ya se pueden adquirir con los billeteros en los puntos de venta autorizados y en canales electrónicos: miloteria.mx y en la app MiLotería.

Se transmitirá por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional. La Revista del Consumidor ha estado presente en las adversidades que sacudieron al país en los años 80 (terremoto) y el 2020 (pandemia), momentos en los cuales fue fundamental fortalecer la orientación, protección y defensa de la población en materia de consumo para salvaguardar su bienestar.

Incluso evolucionó y pasó del papel impreso en blanco y negro, a la radio, la televisión pública, internet, las redes sociales y, después de una pausa que obligó a suspender la versión física durante la pandemia, la reimpresión en junio de 2025, totalmente gratuita bajo un profundo sentido social.