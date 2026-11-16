Beatriz Mojica Morga, Coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, se reunió con Jesús Irugami Perea Cruz, delegado político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Guerrero, y Arturo Martínez Núñez, secretario de Ciencia, Arte y Cultura del CEN de Morena.

Durate la reunión, la senadora recalcó que en Guerrero el movimiento avanza en unidad y, sostuvo, que el acuerdo es una muestra de madurez política y de compromiso con la Cuarta Transformación, por encima de cualquier aspiración personal.

“Reconozco y valoro que en Acapulco haya unidad, diálogo y respeto. El pueblo decidirá en la encuesta y todas y todos vamos a cerrar filas”, indicó Mojica Morga.

Especial

Para finalizar, Mojica Morga, subrayó que la unidad se construye con dialogo, respeto y trabajo en territorio. Además, mencionó que quienes aspiran a coordinar en Acapulco deben ser los primeros en dar ejemplo de ello.

Al encuentro asistieron Yoloczin Domínguez, Citlali Calixto, Ricardo Salinas Méndez, Yoshio Ávila, Joaquín Badillo, Pablo Amílcar Sandoval, Moisés Reyes, Zaferino Gómez, Leticia Castro Ortíz, Humberto Parra, entre otros, quienes acordaron respetar los resultados de la encuesta.