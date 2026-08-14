México envía 19.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras sismo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó un tercer vuelo logístico hacia Colombia con 19.5 toneladas de ayuda humanitaria para la población afectada por el sismo registrado el pasado 10 de agosto.

A las 06:40 horas de este viernes, dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Matecaña, ubicado en Pereira, departamento de Risaralda.

Fuerzas Armadas de México despliegan puente aéreo con ayuda humanitaria hacia Colombia tras el sismo Especial

En la misión participan 19 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes transportan 854 despensas destinadas a las comunidades damnificadas por el movimiento telúrico.

Con este tercer envío, México ha trasladado a territorio colombiano un total de 58 toneladas de asistencia, entre las que se encuentran cuatro toneladas de medicamentos y otros insumos médicos.

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El puente aéreo continuará en operación para facilitar el envío de víveres y materiales requeridos en las zonas afectadas. Las labores forman parte de la cooperación humanitaria del Gobierno de México con Colombia, además de mostrar la capacidad logística de las Fuerzas Armadas para responder ante emergencias internacionales.