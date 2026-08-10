José pasará 32 años en prisión por matar a su abuela 

A 32 años de prisión fue sentenciado José “N” por el delito de feminicidio en agravio de su abuela en el estado de Jalisco.

Los hechos ocurrieron el 2 de abril de 2020 en una finca de la colonia La Providencia en el municipio de La Barca, Jalisco.

En el sitio, José agredió de forma brutal e intencional a la víctima con un bate de beisbol metálico, infligiendo severas lesiones, según reconoció.

A pesar de los esfuerzos médicos tras la agresión, la víctima falleció seis días después a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.

Desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho criminal, el Ministerio Público desplegó un minucioso trabajo de investigación de campo y gabinete que posibilitó la localización y captura del ahora sentenciado.

Posteriormente, al judicializar el caso ante el órgano jurisdiccional, el equipo de litigación presentó pruebas contundentes integradas por peritajes forenses, testimonios y evidencias materiales.

Ante la solidez irrefutable de las pruebas presentadas por la Fiscalía de Jalisco, José aceptó su culpa en los hechos, por lo que se continuó mediante procedimiento abreviado.

Con ello, la autoridad judicial sentenció al señalado con 32 años de prisión, así como el pago de 616 mil 100 pesos por concepto de reparación del daño y una multa de 43 mil 440 pesos.