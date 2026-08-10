Ricardo Monreal expresa solidaridad con Colombia tras sismo de magnitud 7.4

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó este lunes su solidaridad con el pueblo de Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió distintas regiones del país y que ha dejado decenas de personas fallecidas, heridas y daños materiales.

Mi solidaridad con el hermano pueblo de Colombia, por las víctimas y los daños ocasionados por el sismo de hoy”, escribió Monreal en sus redes sociales.

El legislador mexicano manifestó su respaldo a los colombianos ante la emergencia y confió en la capacidad de la población para superar las consecuencias del movimiento telúrico.

La fuerza, el carácter y la entereza de las y los colombianos los sacarán adelante. México, América Latina y el mundo entero estamos con ustedes”, señaló.

El terremoto ocurrió alrededor de las 7:34 horas, tiempo local, de este lunes 10 de agosto, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento tuvo una profundidad cercana a los 80-100 kilómetros y fue percibido en amplias zonas del territorio colombiano.

Entre las regiones afectadas se encuentran el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Chocó y otras zonas del centro y occidente del país. Pereira, Dosquebradas, Cali, Manizales, Quibdó y Buenaventura registraron daños en edificios, viviendas e infraestructura.

De acuerdo con los reportes disponibles hasta esta tarde, el terremoto ha dejado al menos 111 personas fallecidas y 87 heridas. Además, se han reportado edificaciones colapsadas y decenas de personas desaparecidas, por lo que las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate.

El gobierno colombiano declaró el estado de desastre nacional y estableció un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores de atención a la población afectada. Las autoridades también mantienen vigilancia ante la posibilidad de réplicas.

El sismo es considerado uno de los más fuertes registrados en Colombia en las últimas décadas. Su epicentro se localizó en una zona de alta actividad sísmica, relacionada con la interacción de las placas tectónicas que convergen en la región.

Ante la magnitud de la emergencia, distintos gobiernos y organismos internacionales han expresado su disposición para apoyar a Colombia. México también se sumó a las muestras de solidaridad a través del mensaje de Monreal.

La cifra de víctimas y daños podría aumentar mientras continúan las labores de rescate y las autoridades realizan un balance en las zonas afectadas.