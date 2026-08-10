Hombre agrede a su familia por no comprarle cervezas

Un hombre fue detenido por presunta violencia familiar tras haber agredido a su pareja e hija adolescente, en una discusión generada por la compra de unas cervezas, en Nuevo León.

El hecho ocurrió al filo de las 02:45 horas, en el cruce de Manuel María Lombardini y 20 de Noviembre, en la colonia Pedro Lozano, en Monterrey, donde policías municipales detuvieron a Jorge, de 48 años.

Los agentes acudieron tras recibir un reporte de violencia familiar y fueron recibidos por dos mujeres, de 40 y 17 años.

La mujer de 40 años relató que su pareja, con quien lleva alrededor de cinco años viviendo en unión libre, llegó al domicilio y le pidió dinero para comprar cerveza. Al negarse a entregarle el efectivo, el hombre presuntamente comenzó a estrujarla.

La mujer buscó refugio en el cuarto de su hija adolescente, pero el señalado la siguió hasta ese lugar. Cuando la joven intentó intervenir para defender a su madre, presuntamente la tiró al piso e intentó golpearla.

Ambas lograron ponerse a salvo y solicitaron ayuda a las autoridades, por lo que los policías procedieron con la detención del hombre.

Eduardo “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Cae implicado en hallazgo de cuerpos emplayados

Un hombre fue detenido por elementos de la policía de Monterrey y es investigado por su presunta relación con el hallazgo de dos cuerpos emplayados en el interior de la cajuela de un vehículo, en la colonia Bella Vista.

El detenido fue identificado como Francisco “N”, de 47 años, quien además fue capturado tras presuntamente realizar detonaciones contra policías municipales durante la madrugada de este lunes en calles de la colonia Sarabia.

La detención ocurrió a las 04:10 horas en el cruce de Juárez y Democracia, donde los oficiales detectaron al sospechoso mientras circulaba a bordo de una bicicleta.

Los policías realizaban labores de vigilancia cuando observaron al hombre en el cruce de Luis Mora y Guerrero, quien habría mostrado una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades.

Los agentes le marcaron el alto, pero el hombre habría intentado escapar, por lo que comenzó una persecución a pie luego de abandonar la bicicleta.

Durante la huida, Francisco “N” presuntamente sacó un arma de fuego y realizó disparos contra los policías, quienes repelieron la agresión y finalmente lograron someterlo.

Tras la detención, los oficiales le aseguraron una pistola calibre nueve milímetros, además de un cargador con cuatro cartuchos útiles.

Las investigaciones también apuntan a su posible participación en el abandono de un automóvil Honda City blanco, localizado la noche del pasado jueves con dos personas sin vida en el interior de la cajuela.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 19:22 horas sobre la calle Ruiz Cortines, a la altura del número 1004, en la colonia Bella Vista, después de que las autoridades recibieran el reporte sobre un vehículo sospechoso.

Al revisar la unidad, los policías encontraron los cuerpos envueltos en plástico dentro de la cajuela, por lo que el sitio fue acordonado y posteriormente intervenido por agentes ministeriales y peritos.

Como parte de las investigaciones por ese doble homicidio, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron 14 cateos durante el sábado en distintos puntos de Monterrey.

Los operativos se desplegaron en diversos sectores de la ciudad y contaron con apoyo de la Guardia Nacional y Fuerza Civil, mientras agentes ministeriales buscaban indicios relacionados con los hechos recientes y con un grupo identificado como “Los Costales”.

El detenido de este lunes fue trasladado a las instalaciones de la policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer su posible responsabilidad en los distintos hechos.