Fin de semana reportó 119 homicidios; Guanajuato sigue como el estado más letal

Durante el pasado fin de semana, último de agosto, se cometieron 119 homicidios dolosos en el país, 37 el viernes 28, 36 el sábado 29 y 46 el domingo 30, de acuerdo con las cifras preliminares reportadas por el Gabinete de Seguridad.

Nuevamente Guanajuato se ubicó en el primer lugar, con mayor violencia letal, al reportar 16 homicidios dolosos en este periodo, seguido de Baja California con 13 casos, Michoacán con 12 personas asesinadas, el Estado de México con 11 casos y 10 asesinatos cometidos en Chihuahua.

El informe Víctimas reportadas por el delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, reportó 9 casos en la Ciudad de México, 8 asesinatos en Sinaloa; Jalisco y Morelos con 6 asesinatos, así como Tabasco y Veracruz, con 4 casos por entidad.

En Chiapas y Nuevo León se cometieron 3 homicidios, en cada estado; así como 2 casos en Puebla y Tamaulipas, por entidad.

De acuerdo con las cifras preliminares compiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 30 días de agosto han sido asesinadas mil 055 personas, para un promedio diario de 35.1 casos.