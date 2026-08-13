Detenciones de cercanos a ‘Alito’ Moreno corresponden a Fiscalía de Campeche: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las recientes detenciones de personas relacionadas con el entorno político del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, corresponden a investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche y no a la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre la detención de personas cercanas al círculo del también exgobernador de Campeche.

Tiene que ver con la Fiscalía de Campeche, no es algo que tenga que ver con la Fiscalía General de la República, es algo que viene de la Fiscalía de Campeche”, sostuvo.

El miércoles se dio a conocer la captura de Carlos Alberto M., quien se desempeñó como vocero durante la administración de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche.

La detención fue realizada por autoridades anticorrupción del estado, en el marco de las investigaciones que corresponden a la Fiscalía de Campeche.

El caso ocurre mientras Moreno Cárdenas, actual presidente nacional del PRI, mantiene una confrontación política con autoridades y continúa realizando acciones de denuncia fuera de México.

Postura sobre viajes de Alejandro Moreno a EU

Durante la conferencia, la presidenta también se refirió a los viajes de Alejandro Moreno a Estados Unidos para presentar denuncias y solicitar acciones contra funcionarios mexicanos.

Sheinbaum cuestionó particularmente que el dirigente priista haya acudido a ese país para pedir el retiro de visas.

Habla por sí solo lo que hace el presidente del PRI”, afirmó la mandataria.

La presidenta agregó que Moreno Cárdenas encabeza un partido político que, en su opinión, se encuentra “casi en extinción”, y cuestionó que recurra a autoridades estadounidenses para plantear este tipo de solicitudes.

Imagínense, es presidente de un partido político casi en extinción. Pero, como presidente de un partido político en México, va y presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas. Hasta da risa. Se explica por sí mismo. Es ya el nivel más bajo de creer en México”, criticó.

La mandataria consideró que el punto central del debate no es únicamente la actuación de las autoridades estadounidenses, sino la decisión de un dirigente partidista mexicano de acudir a ese país para solicitar medidas contra ciudadanos mexicanos.