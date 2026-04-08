Presentan plan para impulsar producción nacional de gas natural; ¿en qué consiste?

Este miércoles 8 de abril en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó el diagnóstico y la ruta que el gobierno federal tiene para enfrentar la alta dependencia de gas natural en el país.

Bajo esta premisa, la funcionaria advirtió que el energético es estratégico para la soberanía nacional, pero a su vez reconoció que México enfrenta una vulnerabilidad importante por su dependencia del extranjero.

¿Cuánto consume México?

Actualmente, refirió la secretaria, México consume cerca de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales solo 2 mil 300 millones son producidos por Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que 6 mil 800 millones provienen del extranjero.

Partiendo de estos datos, significa que el país importa el 75 por ciento del gas que utiliza, principalmente desde Estados Unidos, una tendencia que se acentuó desde 2010 tras la caída en la producción nacional.

González Escobar advirtió que la dependencia de gas implica riesgos. Pavel Jurado

¿Cuál es el principal uso del gas natural?

De acuerdo a los datos dados a conocer en el Salón Tesorería, el mayor consumo de gas natural en México se concentra en la generación eléctrica, y la tendencia continuará al alza rumbo a 2030.

Ante este panorama, la actual administración prevé siete nuevas plantas de ciclo combinado entre 2026 y 2027 y cinco adicionales dentro del plan de fortalecimiento eléctrico; estas centrales utilizan gas natural por su eficiencia y menor impacto ambiental frente a combustibles como el carbón.

Además, el energético también será clave en la producción de fertilizantes (Pemex), industria y polos de desarrollo y uso doméstico. Se estima que la demanda crecerá alrededor de 30% al final del sexenio.

¿Riesgos para México y qué estrategias aplicar?

Debido a que el gas importado proviene en su mayoría de Estados Unidos, especialmente de Texas, mediante infraestructura fronteriza con 22 puntos de internación; González Escobar advirtió que esta dependencia implica riesgos como:

Variaciones de precios internacionales.

Variaciones de precios internacionales. Eventos climáticos en EU.

Conflictos geopolíticos.

Ante este escenario, el gobierno federal plantea una estrategia dual:

Transición energética: Incrementar la generación con energías limpias del 24% actual al 38% en 2030, principalmente con plantas solares y eólicas. Producción nacional: Aprovechar las reservas propias para elevar la extracción de gas natural y reducir importaciones.

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fdm