Caso Rancho Izaguirre: “Estamos con dolor a todo lo que da”; suman 47 detenidos

Al cumplirse ayer el primer aniversario de la incursión del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el rancho Izaguirre, el sentimiento de justicia no ha llegado para las familias.

Raúl Servín, integrante de la agrupación, manifestó el coraje e impotencia que sienten ante lo que califican como un ocultamiento de información por parte del gobierno federal respecto a los trabajos de recuperación en el sitio ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 47 detenciones y el hallazgo de más de mil objetos personales y restos óseos calcinados, el colectivo sostiene que “no basta con las sentencias”.

Estamos con el dolor a todo lo que da, la tristeza, el coraje, la impotencia de que el mismo gobierno federal nos ocultó todo lo que se ha recuperado hasta el momento, los trabajos que han hecho”, dijo Servín.

Foto: Cuartoscuro.

La exigencia principal, dijo, es que los presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) responsables digan qué hicieron con las personas reclutadas forzosamente en este enclave criminal.

No nos basta con que sean detenidos o sentenciados. Lo que nosotros queremos es que de alguna manera hagan hablar a estas personas para que expliquen cuál fue su funcionamiento dentro del rancho Izaguirre y qué fue lo que hicieron con esas personas que llevaron”, sostuvo.

FGR da detalles del avance de la investigación

La FGR informó que, de acuerdo con los avances de la investigación, el rancho más allá de ser sólo un sitio de prácticas de tiro, contaba con un área acondicionada específicamente como una“casa táctica”.

En un comunicado, la FGR explicó que el sitio era utilizado para ejercicios avanzados de movimiento, cobertura y reacción, bajo un régimen de control estricto, donde las víctimas eran sometidas a procesos de despersonalización para integrarlas a las dinámicas de entrenamiento.

Las personas reclutadas de manera forzada eran despojadas de sus pertenencias y vestimenta original, para obligarlas a utilizar una indumentaria especifica.

Además, con un avance de 64.44% en el procesamiento del sitio, los peritos ya han logrado extraer un perfil genético masculino de restos óseos localizados en el predio.

Foto: Cuartoscuro.

Detalles de la operación del rancho Izaguirre

De acuerdo con la FGR, así operaba la “casa táctica” del narco en Teuchitlán:

Permitía recrear escenarios reales para que los reclutados practicaran maniobras de despliegue, protección y respuesta.

Los criminales seguían un protocolo de despojo para obligar a las personas reclutadas a usar indumentaria específica.

Contaba con áreas para prácticas de tiro y ejercicios físicos, integrando diversas dinámicas de entrenamiento.

*mcam