Quieren electrificado a todo el país en 2030; invertirán más de 21 mil mdp

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que, con el Programa de Justicia Energética, se tiene la meta de electrificar, hacia el 2030, a todo el país, a través de más de 45 mil obras y una inversión de 21 mil 377 millones de pesos.

México tiene un 98.5% de electrificación. Y las comunidades que no están electrificadas son comunidades muy aisladas, pequeñitas, pero decidimos que este sexenio vamos a buscar electrificar prácticamente todo el país”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa matutina, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, informó que serán beneficiadas 8 mil 247 comunidades que aún tienen rezagos de la cobertura. Expuso que se ejercerán dichos recursos mediante 45 mil 182 obras de electrificación programadas en este periodo con beneficios para cerca de 800 mil personas.

Suman mas de 17 mil obras de electrificación en la actual administración

La funcionaria federal comentó que en la actual administración se han realizado 17 mil 16 obras de electrificación, lo que representa un incremento del 300% respecto a lo hecho en los pasados gobiernos: entre el 2006 y el 2012 se realizaron 12 mil 630 obras, mientras que del 2012 al 2018 fueron 14 mil 505, en tanto que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó un 35 por ciento respecto a administraciones anteriores con 21 mil 645 obras.

El acceso a la energía como un derecho

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, puntualizó que con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se reconoce el acceso a la energía como un derecho; por ello, durante los próximos años se garantizará la justicia energética para llegar prácticamente al 100% de los hogares mexicanos.

*mcam