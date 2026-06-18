En 20 meses, 46% menos homicidios; presidenta celebra números

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ayer miércoles se alcanzó el promedio diario de homicidios dolosos más bajo en los últimos 14 años, con 27 casos, y aseguró que este indicador se debe al funcionamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Es una cifra histórica. Yo les decía el otro día: muestren otro país en el mundo que haya bajado, en 20 meses, a la mitad los homicidios dolosos con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué ocurrió esto? Tiene una explicación. Es una estrategia que tiene que ver con atender a los jóvenes”, celebró.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, enfatizó el trabajo realizado para la prevención de delitos con las y los jóvenes, especialmente a través del trabajo de campo, la creación de más espacios educativos y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otras acciones.

“¿Un joven no va a la escuela? Se le lleva a la escuela. ¿Un joven no tiene trabajo? Se le incorpora a Jóvenes Construyendo el Futuro. Se hacen actividades comunitarias, Ferias del Bienestar, rescate de espacio público y actividades con los jóvenes”, respondió.

Además, reconoció el trabajo diario del Gabinete de Seguridad para atender las causas y detener a los delincuentes.

Es un trabajo muy importante el que hace el Gabinete, desde atender las causas hasta detener delincuentes. Y eso ha logrado una disminución de casi el 50% en los homicidios; tanto que hoy hasta les aplaudí en el Gabinete de Seguridad”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la disminución del 46% en los homicidios dolosos , al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos.

La Jefa del Ejecutivo expresó que la disminución de dicho delito se logra por la Estrategia Nacional de Seguridad y la honestidad. La Mandataria federal hizo un reconocimiento al trabajo del Gabinete de Seguridad a quienes describió como servidores públicos excepcionales.

“Este es el resultado del mes de mayo, entre septiembre 2024 y mayo 2026, hay una reducción del 46% en homicidios dolosos, eso significa que mayo tuvo 39 homicidios diarios menos que septiembre de 2024. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones esto no hubiera sido posible sin estrategia o dicho de otra manera gracias a la estrategia y a la honestidad hay resultados, 46% homicidios menos”, destacó.

Asimismo, dijo que la reducción representa prácticamente la mitad de los homicidios dolosos que había en septiembre de 2024, además, señaló que todos los delitos de alto impacto también presentan una disminución.

*mcam